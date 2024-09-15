"Добро" на дальнобойные удары по РФ: Запад боится поражения Украины зимой – СМИ

Существует опасность того, что Украина может проиграть войну уже ближайшей зимой, говорится в материале Politico.

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В Украине опасаются ударов по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

Вашингтон и Лондон считают, что существует опасность того, что Украина может проиграть войну уже ближайшей зимой, поэтому может был пересмотрен вопрос использования Киевом ракет большой дальности для ударов по целям РФ.

Как говорится в материале Politico, предстоящая зима может стать переломной точкой для Украины в энергетической войне. И это в значительной степени потому, что РФ адаптирует свою тактику авиаударов, научившись в своей предыдущей неудачной кампании разрушения энергетической системы страны.

Украинские официальные лица ожидают, что Россия будет использовать иранскую баллистику, радиус действия которых составляет 120 километров, чтобы дополнить свои планирующие бомбы для ударов по логистическим и коммуникационным центрам, а также складам боеприпасов в тылу на линии фронта. Это, в свою очередь, освободит Россию для сосредоточения собственных ракет большой дальности на гражданской инфраструктуре — в частности, на энергетической системе.

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Как уточнил энергетический эксперт Михаил Гончар, россияне сосредоточатся на ударах по ключевым подстанциям, которые питают электроэнергией высокого напряжения действующие атомные электростанции. "Вынесите эти подстанции и реакторы нужно будет быстро остановить, иначе это может спровоцировать "ядерный инцидент", – предупредил он.

Если парализовать три атомные электростанции, для Украины "закончится энергетическая война, что уменьшит ее способность к ведению войны, развалит экономику и ослабит ее позиции", предупреждают авторы материала.

Они отмечают, что именно страх этого стал одним из факторов, побудивших администрацию Байдена пересмотреть ограничения, в том числе в отношении американских ATACMS и британских Storm Shadows. Со своей стороны, украинские чиновники надеются, что перспектива коллапса энергетической системы в конечном счете перевесит опасения Вашингтона по поводу эскалации.

"Если нам не позволят целиться глубже внутрь России и достичь российских аэродромов, наши шансы [пройти] эту зиму не так велики", — говорит Гончар.

Вместе с тем опрошенные эксперты утверждают, что Украине следует дать возможность использовать ресурсы для защиты. Они предполагают, что российская эскалация будет минимальной.

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Ранее в разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой. Иранские ракеты могут быть развернуты на различных дорожно-мобильных пусковых установках.

Напомним, ранее полковник назвал цели новых массированных ударов РФ. РФ использует удары по объектам, которые критически важны для Украины, говорит Владислав Селезнев.

Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.

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