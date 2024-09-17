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Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 07:50
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Министр обороны Нидерландов отметил, что РФ применяет численное преимущество в войне из-за чего боевые действия могут продолжаться в этом и следующем году.
Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов
Когда закончится война в Украине - в Нидерландах сделали прогноз / Коллаж Главред, фото: Рубен Брекельманс/Facebook, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ситуация на всех направлениях российского вторжения на территорию Украины остается сложной. Война в Украине вряд ли сможет закончиться в этом или следующем году. Об этом в интервью "LRT TELEVISION" заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, и я не думаю, что она закончится в следующем году. Конечно, мы должны оказывать как можно больше военной поддержки Украине, но мы должны быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - отметил он.

По словам министра обороны Нидерландов, это означает, что мы должны делать больше, но мы также не должны слишком

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"Иногда люди думают, что российское вторжение сначала было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт, поэтому мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, но мы должны смотреть на долгосрочную перспективу и быть уверенными в том, что народы Европы останутся готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, чтобы у нас не было неправильных ожиданий, и чтобы люди не разочаровывались. Конечно, мы всегда должны быть оптимистами, но в то же время мы должны быть реалистами", - сказал он.

Рубен Брекельманс отметил, что Россия и сегодня остается сильным государством, способным долго поддерживать войну с высокой интенсивностью.

"Конечно, если вы посмотрите на оценки того, что российская военная промышленность сможет производить, и на количество людей, которых они могут мобилизовать, то эти цифры действительно очень большие", - сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что РФ использует численное преимущество, из-за чего Украине сложно защищаться, и призвал серьезно относиться к российской угрозе как на поле боя, так и учитывая ее ядерный потенциал.

Брекельманс также отметил, что Россия ведет гибридную войну, от которой страдает не только Литва, но и Нидерланды и другие европейские страны.

"Российские угрозы очень разнообразны, и мы должны инвестировать значительные средства, чтобы защитить себя от этих угроз и сдержать Россию от любой другой агрессии", - резюмировал он.

нато инфографика
Что известно о расходах НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки, на котором обсуждали ситуацию на фронте и другие важные вопросы. Разведка сообщила о снижении дисциплины в российских военных подразделениях. Также на Ставке доложили о состоянии инженерной защиты объектов критической инфраструктуры и завершении соответствующих работ.

Соучредитель аналитической платформы DeepState Роман Погорелый отметил, что на одном из участков Курской области российские войска оказались в окружении, но делать выводы пока рано.

Вооруженные Силы Украины продолжают активные действия в этом регионе. Директор Defense Express Сергей Згурец добавил, что украинские военные начали вторую фазу операции в Курской области РФ.

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