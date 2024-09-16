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Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

Юлия Закрепа
16 сентября 2024, 23:39
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Военный эксперт сообщил, что с Покровского направления в Курскую область Россия перебросила минимальное количество войск.
Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля
Россияне нацелились на два города / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

На сайте Главред состоялся чат с азербайджанским военным аналитиком и экспертом в сфере обороны и безопасности Агилем Рустамзаде. Эксперт рассказал, может ли Россия пожертвовать Курской областью, чтобы взять Покровск и какие приоритеты у Кремля.

Рустамзаде также сообщил, что в стране-агрессоре России даже не идет речь о пересмотре приоритетов на войне против Украины.

"Если войска продвигаются слишком быстро, то получается выступление, которое противник может срезать. Российское командование, видимо, решило снизить темп наступления на Покровском направлении, чтобы наступать фронтом, не вырываясь нигде вперед. Сейчас у России есть соблазн взять в клещи Угледар - опорный населенный пункт украинской армии, о который россияне бьются головой и ломают зубы уже второй год", - отметил военный эксперт.

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Он также отметил, что у России не было цели - кровь из носу добежать до Покровска и рассказал о вероятных планах оккупантов.

"Да, город Покровск - это важная задача для РФ, но это не значит, что нужно вытягивать "кишку" длиной 10 км, которую или в любой момент сможет срезать украинская армия, или она будет находиться под постоянным огневым контролем", - пояснил Рустамзаде.

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Сейчас российская армия движется по фронту и пока украинские войска на этом направлении ситуацию стабилизировать не смогли, то есть купировать полностью наступательные действия Российской Федерации на Покровском направлении.

"По моим оценкам, с Покровского направления в Курскую область Россия перебросила минимальное количество войск, отсутствие или наличие которых вряд ли бы смогло сыграть хоть немного значимую роль в операции на Покровском направлении", - пояснил военный эксперт.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске. По данным администрации, в течение последних суток оккупанты неоднократно обстреливали город. Россияне били по транспортной инфраструктуре Покровска и частному сектору.

В ВСУ сообщили, что ситуация в Покровске снова осложнилась. По данным украинского бойца, ситуация на всем этом участке фронта остается сложной. Однако самые ожесточенные бои происходят от Новогродовки до села Лысовка. Бои также продолжаются в Селидово и на подступах к Мирнограду.

Также известно, что РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском. Российские оккупанты перебросили на это направление регулярные воздушно-десантные войска РФ, которые пытаются обойти Покровск с флангов, в частности со стороны Мирнограда и Селидово.

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