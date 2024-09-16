4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и другие важные вопросы. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
В разведке рассказали об ухудшении дисциплины в российских подразделениях. Также на Ставке доложили о состоянии готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ.
"Вопрос номер три - центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто ее защищает", - написал Зеленский.видео дня
Он также отметил, что некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения.
"Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - добавил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, после некоторой вынужденной паузы российские агрессоры возобновили попытки штурмов на Покровском направлении. Почти неделю у оккупантов была "передышка" на этом участке фронта.
Также сообщалось, что 12 сентября российские оккупанты на участке ответственности 46 аэромобильной бригады ВСУ перешли в массированное наступление с применением 46 единиц техники.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что несмотря на значительные потери, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. Наиболее горячими остаются Кураховское и Покровское направления.
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