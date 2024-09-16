Перешел к личным оскорблениям: Трамп нашел "виновников" его повторного покушения

СМИ утверждают, что нападавший на Трампа был приверженцем Демократической партии и заядлым "антитрампистом".

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Покушение на Трампа - кандидат в президенты сделал заявление / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН,nstagram.com/kamalaharris

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "риторика" действующего американского главы Джо Байдена и его соперницы от демократов Камалы Харрис якобы привела к повторному покушению.

Трамп, комментируя новый инцидент телеканалу Fox News, сказал, что риторика Байдена и Харрис якобы побудила стрелка к совершению преступления. Сам стрелок, добавил Трамп, "действовал" на "крайне провокационных выражениях" демократов.

"Он (стрелок, — Главред) поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Их риторика заставляет в меня стрелять, когда я тот, кто собирается спасти страну, а они те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи", — продолжил обвинения Трамп. видео дня

Затем Трамп назвал Байдена и Харрис "внутренними врагами", которые пытаются разрушить США.

Как пишет телеканал, симпатизирующий Республиканской партии, личность нападавшего уже установлена — это житель Гавайев Райан Уэсли Раут. С 1990-х неоднократно попадал в конфликты с полицией.

В своих соцсетях мужчина оставлял антитрамповские комментарии, подчеркивая, что на этих выборах демократия "не может проиграть".

Именно "гавайских иммигрантов" Дональд Трамп пообещал выселить из Спрингфилда после заявления, что они, мол, едят собак и кошек. Тогда американский глава Джо Байден ответил, что Трамп пытается спровоцировать насилие.

Покушение на Трампа - что известно

15 сентября в штате Флорида возле Дональда Трампа произошла стрельба, когда он играл в гольф.

В совершенном подозревают американца Райана Уэсли Раута. Мужчина критиковал Трампа и открыто поддерживал Украину — вплоть до добровольного участия в войне на стороне ВСУ.

Это уже второе по счету покушение на Трампа. Первое покушение произошло в июле — в голову политика целился 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Его застрелили на месте преступления. После чего рейтинг Трампа резко подскочил.

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