УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

Анна Косик
16 сентября 2024, 07:51обновлено 16 сентября, 08:22
211
Появились первые данные о задержанном за стрельбу недалеко от кандидата-республиканца в президенты США, он выражал поддержку Украине.
Трамп, Раут
Американские правоохранители занимаются делом, которое квалифицируют, как покушение на Трампа / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Ryan Routh

15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. В штабе политика сразу сообщили об этом инциденте и заявили, что сам Трамп находится в безопасности.

Впоследствии, как пишет CNN, стало известно, что власти США подозревают в нападении на кандидата в президенты Райана Уэсли Раута. Что интересно – он решительно поддерживал Украину и выражал ненависть к стране-агрессору России с 2022 года.

Например, в соцсети X он заявлял, что "надо сжечь Кремль дотла", а также выражал готовность отправиться на войну в Украину в качестве добровольца и даже погибнуть ради победы.

видео дня

"Я готов полететь в Краков и поехать на границу Украины, чтобы быть добровольцем, воевать и умереть...Могу ли я быть примером, мы должны победить", - говорится в другом его сообщении.

С октября 2023 года он даже пытался привлечь 3 тысячи афганских призывников, представляясь как "внештатное связное для украинского правительства".

"Воины Афганистана - Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдатах, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, имеющий паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину", - приводит цитату из сообщения издания.

Утром 16 сентября сам Трамп в Facebook поблагодарил всех за поддержку и оперативную работу американских служб, "сохранивших его жизнь", как 45-президента США и кандидата на предстоящих выборах.

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, что инцидент 15 сентября не первый, когда на Дональда Трампа пытались совершить покушение. 14 июля 2024 стало известно, что во время митинга экспрезидента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь.

Впоследствии стало известно, что нападающим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

На инцидент сразу отреагировала и Украина. Президент Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

Читайте другие новости о Трампе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Кремль Дональд Трамп Россия Трамп новости стрельба Покушение на Трампа
Реклама

Главное за день

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"

08:41 Украина
Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

07:51 Мир
РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

07:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание 31954

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

В Украине обвалились цены на популярный фрукт 17598

В Украине обвалились цены на популярный фрукт

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 12206

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали 10456

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

Последние новости

09:54

"Много сейчас вылезает": что известно о возвращении Потапа и Олега Винника в Украину

09:53

Как быстро высушить одежду: лучшие лайфхаки на холодный сезон

09:37

На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, пылают дома и автоВидео

09:29

Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

08:53

Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:41

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"Фото

08:40

"Раздражаешь": путинистку Валерию размазали прямо в эфире

08:14

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

08:10

После победы так жить нельзямнение

Реклама
07:51

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

07:38

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

07:05

Ошибку на картинке за 5 секунд найдет только самый умный: сложная загадка на внимательность

06:53

Массированная атака РФ на Киев: в районе столицы сбиты почти два десятка "Шахедов"Фото

06:10

Окружение Трампа раскололосьмнение

05:30

Вся квартира была в дыму: история спасения мужчины после удара по ХарьковуВидео

04:30

РФ нарастила силы, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины: генерал назвал проблемы армии РФ

03:34

В Польше призывают остановить соцвыплаты украинцам: кого это может задеть

02:05

РФ нарвется на мощнейшую ответку: топ-генерал из США об угрозе ядерного удара РФ

01:30

Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свиданииВидео

15 сентября, воскресенье
23:52

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Реклама
22:59

Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

22:22

У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

22:08

Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

21:32

"Искали поддержки": Тарабарова высказала категоричное мнение про Тодоренко

21:25

"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

20:43

Времени на подготовку будет больше: Сырский анонсировал важные изменения для мобилизованных

20:23

"Однозначно семья": Слава Демин показал воссоединение с бывшей женой

20:19

"Добро" на дальнобойные удары по РФ: Запад боится поражения Украины зимой – СМИ

19:20

В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины

19:10

Россияне готовят новый рекорд в сентябре: что надо знать украинцаммнение

18:49

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

18:34

Несмотря на слухи: Зеленский ответил, получил ли разрешение США на дальнобойные удары

18:11

У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана

17:59

Разрушен подъезд, под завалами есть люди: жуткие подробности удара по ХарьковуФотоВидео

17:41

Слухи о пересечении "красных линий" и "ядерке": МИД призывает не слушать Путина

17:39

Известный украинский актер оказался в эпицентре землетрясения

17:22

Ответка за Полтаву: на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянамиВидео

17:09

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

16:18

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

15:48

Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

Реклама
15:29

Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

15:17

"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

15:12

Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж

14:36

Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов: хозяйка рассказала рецепт нутеллы в домашних условияхВидео

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября

14:06

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

13:57

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:44

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Тельцам - подъем, Девам - проблемы

13:19

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

13:18

Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в ЕвропеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять