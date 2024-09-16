Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

Появились первые данные о задержанном за стрельбу недалеко от кандидата-республиканца в президенты США, он выражал поддержку Украине.

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Американские правоохранители занимаются делом, которое квалифицируют, как покушение на Трампа / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Ryan Routh

15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. В штабе политика сразу сообщили об этом инциденте и заявили, что сам Трамп находится в безопасности.

Впоследствии, как пишет CNN, стало известно, что власти США подозревают в нападении на кандидата в президенты Райана Уэсли Раута. Что интересно – он решительно поддерживал Украину и выражал ненависть к стране-агрессору России с 2022 года.

Например, в соцсети X он заявлял, что "надо сжечь Кремль дотла", а также выражал готовность отправиться на войну в Украину в качестве добровольца и даже погибнуть ради победы.

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"Я готов полететь в Краков и поехать на границу Украины, чтобы быть добровольцем, воевать и умереть...Могу ли я быть примером, мы должны победить", - говорится в другом его сообщении.

С октября 2023 года он даже пытался привлечь 3 тысячи афганских призывников, представляясь как "внештатное связное для украинского правительства".

"Воины Афганистана - Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдатах, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, имеющий паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину", - приводит цитату из сообщения издания.

Утром 16 сентября сам Трамп в Facebook поблагодарил всех за поддержку и оперативную работу американских служб, "сохранивших его жизнь", как 45-президента США и кандидата на предстоящих выборах.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, что инцидент 15 сентября не первый, когда на Дональда Трампа пытались совершить покушение. 14 июля 2024 стало известно, что во время митинга экспрезидента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь.

Впоследствии стало известно, что нападающим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

На инцидент сразу отреагировала и Украина. Президент Владимир Зеленский, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

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