УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

Анна Косик
15 сентября 2024, 13:19обновлено 15 сентября, 13:59
181
Трамп в очередной раз подчеркнул, что если бы находился на посту президента США, Россия бы не начинала полномасштабное вторжение в Украину.
Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп
Трамп считает, что закончить войну он сможет с помощью силы и мудрости / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.

Это он отметил и во время обращения к участникам 20-й ежегодной встречи YES, которое Трамп записал по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, передает "Интерфакс".

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну - Главред), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он.

видео дня

Трамп отметил, что по его мнению, войны бы и вообще не было, если бы он находился на посту президента США раньше. Также он пообещал, что после выборов, в случае его победы, изменится многое.

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", - подчеркнул кандидат в президенты США.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Напомним, в конце июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Зеленский впоследствии заявил, что Трамп выразил приверженность Украине и понимание, как сложно выжить во время войны.

Ранее сообщалось, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

Накануне сам кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз отметил свою способность прекратить боевые действия еще до нового года. А планирует он уговорить на переговоры российского диктатора Путина путем угроз по снижению цен на нефть.

Другие новости о выборах в США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп мирное урегулирование выборы в США
Реклама

Главное за день

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:57 Украина
Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

13:08 Украина
Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

12:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды 13425

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда 3586

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали 2727

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

В Украине стремительно взлетели цены на продукты: что подорожало за месяц 2335

В Украине стремительно "взлетели" цены на продукты: что подорожало за месяц

Последние новости

14:06

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

13:57

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:44

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Тельцам - подъем, Девам - проблемы

13:19

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

13:18

Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в ЕвропеВидео

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
13:08

Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

12:28

В Украине обвалились цены на популярный фрукт

12:20

Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

12:19

"Примерила свадебное платье": Кухар выдала откровенность про новый роман

Реклама
12:12

Что такое "шаруга": мало кто знает истинное значение этого словаВидео

11:50

Что попадет под удар Storm Shadow в России: СМИ опубликовали карту

11:18

"Это критично для нас": Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте сейчасВидео

11:15

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

11:00

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Ракам просить о помощи, Львам - искушение

10:42

Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ - ЦНС

09:57

Ударит аномальная жара: где в Украине будет +29 градусов

09:52

По плану победы: Украина может пойти на "локальную" заморозку боевых действий - Bild

09:45

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 сентября: Льву - важный вопрос, Овну - успех

09:16

Без поддержки США: Стармера призывают разрешить ВСУ бить по России Storm Shadow

08:53

РФ ударила по Украине, были "прилеты" в нескольких областях: какие последствияФото

Реклама
08:36

Десятки единиц техники: ВСУ разгромили вражескую колонну на Покровском направлении

08:10

Вероятность удара ядерным оружием по Украине увеличивается?мнение

07:48

Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам

06:10

Россияне несут огромные потери: новые данныемнение

05:57

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

04:30

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

03:06

Что нельзя делать на следующий день после Воздвижения - суровые приметы 15 сентября

03:00

Курская операция ВСУ: зона присутствия Сил обороны расширяется - эксперт

02:10

Как заморозить чеснок: диетолог раскрыла секрет самой вкусной заготовки

01:30

Полетят Storm Shadow: британский полковник о вероятных ударах вглубь России

00:10

РФ хочет завершить войну до 2026 года: Буданов раскрыл, что стоит за этим дедлайном

14 сентября, суббота
23:16

16 тысяч калорий в день: умер гигантский бодибилдер из Беларуси

22:58

"Это проблема": Шольц объявил окончательное решение по ударам ВСУ вглубь РФ

21:55

Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

21:38

Россия ударила баллистикой по Одессе: погибла супружеская пара, есть раненые

21:04

"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

20:36

В Украине стремительно "взлетели" цены на продукты: что подорожало за месяц

20:20

"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

19:36

РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные

Реклама
19:10

Как демографический кризис влияет на экономику и политику страны?мнение

19:09

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

19:08

Украина озвучила США и Британии цели РФ, которые хочет атаковать - Reuters

18:45

"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из пленаВидео

18:39

Еще те кузнечики-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать

18:13

"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов КрымаВидео

17:16

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

17:11

"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

16:55

ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ

16:25

Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске - ГВА

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять