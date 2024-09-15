Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.
Это он отметил и во время обращения к участникам 20-й ежегодной встречи YES, которое Трамп записал по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, передает "Интерфакс".
"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну - Главред), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он.видео дня
Трамп отметил, что по его мнению, войны бы и вообще не было, если бы он находился на посту президента США раньше. Также он пообещал, что после выборов, в случае его победы, изменится многое.
"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", - подчеркнул кандидат в президенты США.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Позиция Трампа относительно войны в Украине
Напомним, в конце июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Зеленский впоследствии заявил, что Трамп выразил приверженность Украине и понимание, как сложно выжить во время войны.
Ранее сообщалось, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.
Накануне сам кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз отметил свою способность прекратить боевые действия еще до нового года. А планирует он уговорить на переговоры российского диктатора Путина путем угроз по снижению цен на нефть.
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