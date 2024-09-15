Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

Трамп в очередной раз подчеркнул, что если бы находился на посту президента США, Россия бы не начинала полномасштабное вторжение в Украину.

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Трамп считает, что закончить войну он сможет с помощью силы и мудрости / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.

Это он отметил и во время обращения к участникам 20-й ежегодной встречи YES, которое Трамп записал по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, передает "Интерфакс".

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну - Главред), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", - сказал он. видео дня

Трамп отметил, что по его мнению, войны бы и вообще не было, если бы он находился на посту президента США раньше. Также он пообещал, что после выборов, в случае его победы, изменится многое.

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", - подчеркнул кандидат в президенты США.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Напомним, в конце июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Зеленский впоследствии заявил, что Трамп выразил приверженность Украине и понимание, как сложно выжить во время войны.

Ранее сообщалось, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

Накануне сам кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз отметил свою способность прекратить боевые действия еще до нового года. А планирует он уговорить на переговоры российского диктатора Путина путем угроз по снижению цен на нефть.

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