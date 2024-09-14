'Он понимает, как трудно выжить': Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

Зеленский отметил, что поделится мирным планом с обоими кандидатами в президенты США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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Детали разговора Зеленского с Трампом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

В конце июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии президент раскрыл некоторые детали этой беседы.

Он рассказал, что Трамп выразил приверженность нашему государству и понимание, как сложно выжить во время войны.

Зеленский отметил, что поделится мирным планом с обоими кандидатами в президенты США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с действующим американским президентом Джо Байденом. Он назвал это честным и правильным решением. Только после этого мирный план обнародуют обществу.

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Кроме того, президент прокомментировал поведение Трампа во время дебатов с Харрис 10 сентября, на которых тот дважды уклонялся от прямого ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и говорил, что её окончание в интересах США.

Он подчеркнул, что не понимает этих заявлений Трампа, потому что не знает, что он имел в виду.

"Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор... Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", - добавил Зеленский.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заявления вице-президента Дональда Трампа о необходимости заморозить войну России против Украины на тех территориях, которые сейчас контролируют стороны являются "предвыборным хайпом".

Кроме того, Трамп впервые озвучил и то, каким образом планирует реализовать свой план окончания войны в Украине. Республиканец хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров.

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