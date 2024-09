Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что "не много думает" о российском диктаторе Владимире Путине, который пригрозил НАТО войной из-за разрешения Украине бить по РФ. Об этом сообщает издание The Guardian.

Кроме того, глава Белого дома заявил, если Украина начнет использовать западное оружие для нанесения дальнобойных ударов по РФ, то это никоим образом не приведет к эскалации.

Что известно о The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.