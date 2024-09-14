Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

Байден ответил Путину, который пригрозил НАТО войной из-за разрешения Украине бить по РФ.

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Байден ответил на угрозы Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что "не много думает" о российском диктаторе Владимире Путине, который пригрозил НАТО войной из-за разрешения Украине бить по РФ. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Я не много думаю о Владимире Путине", - ответил американский лидер на просьбу прокомментировать угрозы Кремля.

Кроме того, глава Белого дома заявил, если Украина начнет использовать западное оружие для нанесения дальнобойных ударов по РФ, то это никоим образом не приведет к эскалации.

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Что известно о The Guardian The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Удары западным оружием по РФ и угрозы Путина - что известно

Напомним, диктатор страны-агрессора Владимир Путин в четверг вечером, 12 сентября, впервые отреагировал на слухи о якобы получении ВСУ наносить дальнобойные удары вглубь России западными ракетами. Он заявил, что страны НАТО якобы будут "прямо" участвовать в запуске такого типа ракет вглубь России, традиционно пригрозив Альянсу "ответными мерами".

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина имеет право на самооборону, ведь это Путин начал войну против Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что угрозы кремлевского диктатора является попыткой отговорить союзников от оказания помощи Украине.

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