"Его не арестуют?": Зеленский рассказал, как Путин должен оказаться за решеткой

Остается вопрос к лидерам ведущих стран мира, которые будут участвовать в саммите G20, уверен президент.

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Владимир Зеленский оценил вероятность ареста Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность ареста российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Бразилии, куда он может приехать на саммит G20.

В интервью бразильскому изданию Metropoles глава государства подчеркнул, что вопрос ареста Путина во время его визита в Бразилию остается открытым.

"И здесь мне интересно – каким образом может приехать Путин и его не арестуют? Это очень серьезный вопрос", – отметил украинский президент.

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Он также обратил внимание на то, что остается вопрос к лидерам ведущих стран мира, которые будут участвовать в саммите G20 и сидеть за одним столом с военным преступником.

"Вопрос у меня к G20, особенно к тем странам, которые защищают демократию и говорят, что уважают международное право ... Как им будет сидеть за столом с человеком, которого должны арестовать, а они будут продолжать диалог", – добавил Зеленский.

Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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