"Его не арестуют?": Зеленский рассказал, как Путин должен оказаться за решеткой

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность ареста российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Бразилии, куда он может приехать на саммит G20.
В интервью бразильскому изданию Metropoles глава государства подчеркнул, что вопрос ареста Путина во время его визита в Бразилию остается открытым.
"И здесь мне интересно – каким образом может приехать Путин и его не арестуют? Это очень серьезный вопрос", – отметил украинский президент.
Он также обратил внимание на то, что остается вопрос к лидерам ведущих стран мира, которые будут участвовать в саммите G20 и сидеть за одним столом с военным преступником.
"Вопрос у меня к G20, особенно к тем странам, которые защищают демократию и говорят, что уважают международное право ... Как им будет сидеть за столом с человеком, которого должны арестовать, а они будут продолжать диалог", – добавил Зеленский.
Что такое Международный уголовный суд
МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.
Ордер на арест Путина - последние новости по теме
Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.
Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ
Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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