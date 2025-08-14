Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

Столтенберг подтверждает звонок Трампа, но не раскрывает деталей разговора.

Несколько стран уже выдвинули Трампа на премию мира за посредничество в конфликтах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Трамп лично спрашивал у норвежского чиновника о Нобелевской премии мира

Встреча с Путиным на Аляске может повлиять на его шансы

Ранее премию получили четверо американских президентов

Президент США Дональд Трамп лично интересовался, когда ему могут присудить Нобелевскую премию мира. Как сообщает Politico, в июле он позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, сначала обсуждая торговые тарифы, а затем затронул тему награды.

Комментарий Столтенберга

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до своего разговора с премьер-министром Стере. Мы обсудили тарифы, экономическое сотрудничество, и это служило подготовкой к его разговору с премьер-министром Стере. Я не буду вдаваться в подробности относительно содержания разговора", - отметил Столтенберг в комментарии Politico. видео дня

Предыдущие попытки Трампа

По данным Dagens Næringsliv, это не первый случай, когда Трамп поднимал вопрос присуждения премии во время переговоров со Столтенбергом. Несколько стран, в частности Израиль, Пакистан и Камбоджа, уже выдвинули его кандидатуру за посредничество в мирных соглашениях.

Встреча с Путиным может повлиять на шансы

Ожидаемая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске может стать ключевым фактором для оценки его кандидатуры, поскольку результаты этих переговоров повлияют на восприятие его как миротворца.

История американских лауреатов

До сих пор Нобелевскую премию мира получили четверо американских президентов: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Сам Трамп ранее высказывал мнение, что Обама премию получил незаслуженно, и жаловался на якобы несправедливое отношение к себе.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

