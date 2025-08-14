Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

Сценарий нового сериала основан на одноименном романе писательницы Софи Става.

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lindsaylohan

В сериале главные роли исполнят Линдси Лохан и Шейлин Вудли

Сериал станет первой главной телевизионной ролью Лохан в ее карьере

Стриминговый сервис Hulu официально дал зеленый свет сериалу "Count My Lies", в котором главные роли исполнят Линдси Лохан и Шейлин Вудли ("Дивергент", "Виноваты звезды", "Большая маленькая ложь"). Об передает Variety.

Отмечается, что обе актрисы также выступают исполнительными продюсерами вместе с шоураннерами "This Is Us" Айзеком Аптейкером и Элизабет Бергер. Сценарий нового сериала основан на одноименном романе писательницы Софи Става.

По сюжету, героиня Вудли - патологическая лгунья Слоан Керруэй - устраивается няней к харизматичной паре Вайолет (Лохан) и Джею Локхарту. На первый взгляд, это ее работа мечты, но на самом деле она оказывается в центре опасных секретов, готовых взорваться с катастрофическими последствиями.

Сериал станет первой главной телевизионной ролью Лохан в ее карьере. Звезда известна по фильмам "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки" и "Звезда сцены".

Как известно, после громкой популярности в 2000-х актриса пережила период личных и профессиональных трудностей, включая скандалы и паузу в актерской карьере.

Актриса снова появилась на большом экране в "Freakier Friday" - продолжении культового "Чумовая пятница" 2003 года, а также в нескольких проектах Netflix, среди которых "Незабываемое Рождество", "Ирландское желание" и "Наша маленькая тайна".

Кто такая Линдси Лохан Линдси Лохан - американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды. Как пишет Википедия, она начала свою карьеру в качестве модели в возрасте трёх лет, чуть позже начала сниматься в кино, снялась во внушительном количестве рекламных роликов. В возрасте 10 лет Линдси начала играть в телесериалах, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии 1998 года "Ловушка для родителей". Спустя 6 лет Линдси уже стала популярной киноактрисой, сыграв главные роли в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки".

