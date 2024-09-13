Злится из-за провала: В Польше ответили на угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

Большого значения последним заявлениям из Кремля придавать не стоит, очередные угрозы Путина являются очередной попыткой сорвать договоренности с западом.

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Туск убежден, что слова Путина являются сигналом к действиям западным партнерам / Коллаж: Главред, фото: Donald Tusk, Википедия, Президент России

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал недавние угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина относительно разрешения на удары по стране-агрессору России западным дальнобойным вооружением.

Как сообщает TVN 24, Туск убежден, что это является попыткой отговорить союзников от оказания помощи Украине и хотя события в Украине, в частности на фронте, требуют серьезного отношения, однако не заявления российской стороны.

"В смысле генерирования какой-то угрозы они, скорее, являются свидетельством сложной ситуации россиян на фронте", - убежден он. видео дня

Провал оккупантов сначала в Харьковском наступлении, а затем и в Курской области яркое тому подтверждение. Туск также отметил, что Россия получила больше ракет от своих союзников, что свидетельствует о необходимости поддержать Украину перед лицом растущей воздушной угрозы со стороны врага.

"В интересах Польши, в интересах нашей безопасности, чтобы Украина была как можно лучше оснащена во время этой войны, и чтобы она была способна как можно эффективнее охранять украинское небо, потому что в определенном смысле это также защита нашего воздушного пространства", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Именно поэтому 12 сентября Туск провел длительный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и по его результатам отметил, что солидарность Запада в вопросе разрешения на использование дальнобойных ракет все больше поражает.

"Воспримем слова Путина как попытку отговорить Запад от предоставления такой помощи... В определенном смысле слова Путина должны скорее убедить нас в том, что эта помощь целесообразна, необходима и должна быть продолжена", - подытожил он.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Разрешение на удары по РФ западным вооружением

Напомним, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США и наконец, похоже, Штаты готовы пойти на этот шаг.

В ответ на заявления западных лидеров о готовности предоставления разрешения ВСУ, Владимир Путин, традиционно, принялся угрожать Североатлантическому блоку "последствиями".

Ранее сообщалось, что США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 - ракеты JASSM дальностью до 400 км. это еще больше усилит боевую мощь авиации ВСУ на фоне Курской операции.

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