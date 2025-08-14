Укр
Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

Руслан Иваненко
14 августа 2025, 21:22
WBO следит за ситуацией и планирует промоутерские торги в случае отказа.
Усик
Чемпион мира Усик может сделать пояс WBO вакантным, если не выйдет на бой / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

  • Усик попросил отложить переговоры с Паркером из-за травмы
  • WBO дала 30 дней на согласование боя, иначе пояс станет вакантным
  • Паркер в последний раз дрался в феврале, нокаутировал Мартина Баколе

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил отложить переговоры о бое с обладателем временного пояса WBO Джозефом Паркером из-за травмы.

"Вчера Усик прислал письмо, в котором просит отложить переговоры и дать ему еще немного времени из-за травмы. Ждем, что будет дальше. Усик может сделать титул вакантным или выйти на бой с Паркером", - заявил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Sky Sports.

видео дня

24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок между Усиком и Паркером. Боксерским сторонам дали 30 дней на согласование условий боя, после чего могут быть проведены промоутерские торги. В случае отказа Усика от боя пояс WBO станет вакантным, а украинский боксер потеряет статус абсолютного чемпиона.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Для Джозефа Паркера это будет первый поединок после февральского нокаута конголезского боксера Мартина Баколе во втором раунде. Изначально новозеландец должен был драться с Даниэлем Дюбуа за пояс IBF, но поединок не состоялся из-за вирусной инфекции британца.

Как сообщал Главред, вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический боксерский вечер, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Кроме того, спустя пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.

Напомним, что 52-летний нигерийский боксер Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО), известный под прозвищем "Президент" из-за своего мощного стиля и амбиций, объявил о планах побороть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе - Александра Усика (24-0, 15 КО) - и стать самым возрастным чемпионом-тяжеловесом в истории. Свой долгожданный камбэк Ибеабучи начнет 23 августа в Лагосе.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

