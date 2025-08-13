Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

Украинские спортсмены демонстрируют результативные приемы и завершают поединки победой.

Сборная Украины побеждает российских соперников и трижды поднимает гимн на пьедестале / Коллаж: Главред, фото: instagram/andrei_ku4erenko

Украина выиграла три золотые медали в боевом самбо на Всемирных играх-2025

Сборная Украины победила российских спортсменов в финалах турнира по боевому самбо

На пьедестале российские самбисты трижды слушали украинский гимн во время награждения

Сборная Украины завоевала три золотые медали в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные бои украинцы выиграли у российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе, пишет "Суспільне Спорт".

На пьедестале российские самбисты были вынуждены трижды слушать украинский гимн во время награждения.

Благодарности спортсменов и роль команды

После победы 27-летний уроженец Херсона поблагодарил всю команду за поддержку:

"Особые слова благодарности хочу выразить Сергею Рудневу, который за последние два месяца привил мне любовь к боевому самбо".

Спортсмен также отметил роль украинских защитников и Бога:

"Спасибо нашим защитникам за возможность представлять страну на международной арене. Господь дает силы и окружает поддерживающими людьми".

Результаты финальных поединков

Категория до 79 кг : Владислав Руднев победил Ованеса Абгаряна со счетом 3:0 после серии результативных атак.

Владислав Руднев победил Ованеса Абгаряна со счетом 3:0 после серии результативных атак. Категория до 88 кг: Петр Давыденко встретился с Абусупьяном Алихановым. Соперник набрал одно очко, но завершающий бросок и надежный захват позволили украинцу победить 4:1.

Общая медальная копилка и доминирование Украины

Благодаря этим трем золотым медалям Украина доказала свое доминирование над российскими спортсменами и подтвердила успешность выступления на Всемирных играх-2025. Общая медальная копилка Украины теперь насчитывает 26 наград, из которых 11 - золотые.

