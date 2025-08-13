Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

Кратко:
- Украина выиграла три золотые медали в боевом самбо на Всемирных играх-2025
- Сборная Украины победила российских спортсменов в финалах турнира по боевому самбо
- На пьедестале российские самбисты трижды слушали украинский гимн во время награждения
Сборная Украины завоевала три золотые медали в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные бои украинцы выиграли у российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе, пишет "Суспільне Спорт".
На пьедестале российские самбисты были вынуждены трижды слушать украинский гимн во время награждения.
Благодарности спортсменов и роль команды
После победы 27-летний уроженец Херсона поблагодарил всю команду за поддержку:
"Особые слова благодарности хочу выразить Сергею Рудневу, который за последние два месяца привил мне любовь к боевому самбо".
Спортсмен также отметил роль украинских защитников и Бога:
"Спасибо нашим защитникам за возможность представлять страну на международной арене. Господь дает силы и окружает поддерживающими людьми".
Результаты финальных поединков
- Категория до 79 кг: Владислав Руднев победил Ованеса Абгаряна со счетом 3:0 после серии результативных атак.
- Категория до 88 кг: Петр Давыденко встретился с Абусупьяном Алихановым. Соперник набрал одно очко, но завершающий бросок и надежный захват позволили украинцу победить 4:1.
Общая медальная копилка и доминирование Украины
Благодаря этим трем золотым медалям Украина доказала свое доминирование над российскими спортсменами и подтвердила успешность выступления на Всемирных играх-2025. Общая медальная копилка Украины теперь насчитывает 26 наград, из которых 11 - золотые.
