Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"

Жена центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного, которого Пари Сен-Жермен выкупила за 63 миллиона евро, сообщила о начале нового этапа.
Анонсировать новую жизнь молодая женщина решила с борта частного самолета. "Новая глава нашей жизни", - подписала фото Ангелина Забарная на своей странице в Instagram.
К слову, образ молодой женщины вполне соответствовал статусу жены футболиста. Из того, что видно на фото, Забарная носит сумочку от Dior, стоимостью 5 тысяч 300 фунтов стерлингов (295 000 гривен), а также мюли от Alaia за 1450 долларов (60 000 грн.)
Отметим, что французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного. 22-летний центральный защитник взял себе шестой номер в клубе. Также он стал первым украинским игроком в истории парижан. Контракт футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов, до 2030 года.
О персоне: Илья Забарный
Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).
Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо".
По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошёл в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports.
12 августа 2025 года перешёл в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, ещё 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.
