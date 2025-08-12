"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

Нигерийский боксер называет Александра Усика временным хранителем своих поясов и планирует забрать их обратно.

Айк Ибеабучи возвращается в профессиональный бокс и готовится одолеть абсолютного чемпиона Усика

Кратко:

Айк Ибеабучи возвращается в бокс после 26 лет паузы

Планирует побить рекорд Джорджа Формана и победить Усика

Первый бой состоится 23 августа в Лагосе против Идриса Афини

52-летний нигерийский боксер Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО), известный под прозвищем "Президент" из-за своего мощного стиля и амбиций, объявил о планах побороть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе - Александра Усика (24-0, 15 КО) - и стать самым возрастным чемпионом-тяжеловесом в истории. Свой долгожданный камбэк Ибеабучи начнет 23 августа в Лагосе. Об этом сообщает World Boxing News.

Первый бой после 26-летней паузы

Первым соперником боксера в его возвращении станет Идрис "Финито" Афини, который заменил Дэнни Уильямса. В конце 1990-х Ибеабучи считался перспективной звездой дивизиона - он одержал 20 побед, в частности над Дэвидом Туа, а также нокаутировал Криса Берда. Однако в 1999 году он оказался за решеткой и потерял шанс на титул.

Боксер уверен в своей форме

Несмотря на 26-летний перерыв в профессиональном ринге, боксер уверен в своей форме и готовности к бою.

"Чувствую себя отлично. 26 лет - долгий срок, но я готов побить рекорд Джорджа Формена. Я в лучшей форме, чем тогда, когда побеждал Туа и нокаутировал Берда. Все это время я тренировался физически и ментально. Я самый опасный человек в боксе, и 23 августа вы это увидите", - сказал Ибеабучи в интервью World Boxing News.

Вызов абсолютному чемпиону

Чтобы установить новый рекорд, Ибеабучи нужно одолеть действующего абсолютного чемпиона Александра Усика, который недавно нокаутировал Даниэля Дюбуа. Сам боксер называет украинца "временным хранителем" своих чемпионских поясов.

"Усик держит мои пояса теплыми. Они на время у него в аренде, и он не заплатил данегельд. Его нельзя будет защитить", - подчеркнул Ибеабучи.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

