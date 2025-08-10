Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

Руслан Иваненко
10 августа 2025, 14:33
157
Украинская команда обошла Индонезию и стала чемпионом в двух дисциплинах гребли на лодках "Дракон".
спорт
Сборная Украины победила на дистанциях 500 и 2000 м и получила четыре медали в гребле на лодках "Дракон" / Колаж: Главред, фото: IWGA

Кратко:

  • Украинцы завоевали четыре медали в гребле на лодках "Дракон"
  • Команда завоевала два золота, серебро и бронзу
  • Это первые в истории медали Украины в этом виде спорта

В четвертый день соревнований, в ночь на 10 августа, состоялись первые старты в этом виде спорта: открытые 8-местные лодки на 200 и 500 м, 10-местные лодки на 200 и 500 м, а также гонка преследования на 2000 м. Об этом пишет "Суспільне Спорт".

Особенности вида спорта "Дракон"

Гребля на лодках "Дракон" - командная дисциплина, где кроме гребцов в экипаж входят барабанщик и рулевой, которые задают ритм и направление движения лодки. На Всемирных играх этот вид ранее был вне основной программы - в 2005 и 2009 годах, а в 2025-м дебютировал в основном зачете.

видео дня

Результаты сборной Украины на Всемирных играх-2025

По итогам заплывов украинцы завоевали два "золота", "серебро" и "бронзу".

  • Первое "золото" команда в составе Олеси Матвиенко, Ольги Бураго, Екатерины Петренко, Елены Скворцовой, Юрия Бардашевского, Сергея Семенюка, Александра Кальмуса, Даниила Кухарука, Виктора Свиридюка и Николая Верховецкого получила в 8-местных лодках на 500 м, опередив Индонезию на 0,18 с (2:05.53 мин).
  • Второе "золото" - в гонке преследования на 2000 м в 10-местных лодках. В состав добавились Анастасия Мазуренко и Снежана Жигайло, а результат украинцев - 9:19.87 мин, преимущество над Индонезией - 2,56 с.
  • "Серебро" - в 10-местных лодках на 500 м, где украинцы отстали от Индонезии на 0,38 с.
  • "Бронза" - в 200-метровке на 10-местных лодках.

Это первые медали Украины в гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх в истории.

Другие новости спорта

Как сообщал Главред, российские футбольные клубы получили более 10 миллионов евро от УЕФА после февраля 2022 года, тогда как пять украинских команд остались без материальной помощи. Причиной назвали якобы расположение украинских клубов в "зоне боевых действий".

Кроме того, житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26, об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Также Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Через пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

медали новости Украины новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина назвала свои условия для завершения войны

Украина назвала свои условия для завершения войны

14:56Война
Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:38Украина
У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

14:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Последние новости

16:09

Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

15:48

Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

15:22

Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:20

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

14:56

Украина назвала свои условия для завершения войны

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Реклама
14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

Реклама
10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

Реклама
22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять