Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

Украинская команда обошла Индонезию и стала чемпионом в двух дисциплинах гребли на лодках "Дракон".

https://glavred.info/sport/ukraina-torzhestvuet-na-vsemirnyh-igrah-kak-ukrainskie-grebcy-udivili-mir-10688585.html Ссылка скопирована

Сборная Украины победила на дистанциях 500 и 2000 м и получила четыре медали в гребле на лодках "Дракон" / Колаж: Главред, фото: IWGA

Кратко:

Украинцы завоевали четыре медали в гребле на лодках "Дракон"

Команда завоевала два золота, серебро и бронзу

Это первые в истории медали Украины в этом виде спорта

В четвертый день соревнований, в ночь на 10 августа, состоялись первые старты в этом виде спорта: открытые 8-местные лодки на 200 и 500 м, 10-местные лодки на 200 и 500 м, а также гонка преследования на 2000 м. Об этом пишет "Суспільне Спорт".

Особенности вида спорта "Дракон"

Гребля на лодках "Дракон" - командная дисциплина, где кроме гребцов в экипаж входят барабанщик и рулевой, которые задают ритм и направление движения лодки. На Всемирных играх этот вид ранее был вне основной программы - в 2005 и 2009 годах, а в 2025-м дебютировал в основном зачете.

видео дня

Результаты сборной Украины на Всемирных играх-2025

По итогам заплывов украинцы завоевали два "золота", "серебро" и "бронзу".

Первое "золото" команда в составе Олеси Матвиенко, Ольги Бураго, Екатерины Петренко, Елены Скворцовой, Юрия Бардашевского, Сергея Семенюка, Александра Кальмуса, Даниила Кухарука, Виктора Свиридюка и Николая Верховецкого получила в 8-местных лодках на 500 м, опередив Индонезию на 0,18 с (2:05.53 мин).

Второе "золото" - в гонке преследования на 2000 м в 10-местных лодках. В состав добавились Анастасия Мазуренко и Снежана Жигайло, а результат украинцев - 9:19.87 мин, преимущество над Индонезией - 2,56 с.

"Серебро" - в 10-местных лодках на 500 м, где украинцы отстали от Индонезии на 0,38 с.

"Бронза" - в 200-метровке на 10-местных лодках.

Это первые медали Украины в гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх в истории.

Другие новости спорта

Как сообщал Главред, российские футбольные клубы получили более 10 миллионов евро от УЕФА после февраля 2022 года, тогда как пять украинских команд остались без материальной помощи. Причиной назвали якобы расположение украинских клубов в "зоне боевых действий".

Кроме того, житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26, об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Также Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Через пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред