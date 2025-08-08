"Полесье" покоряет Лигу конференций: как житомиряне установили рекорд украинских клубов

"Полесье" переигрывает венгерский "Пакш" с крупным счетом и впервые дважды побеждает в сезоне.

Житомирский клуб побеждает "Санта-Колому" и "Пакш" и устанавливает рекорд в Лиге конференций / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fcpolissya

"Полесье" впервые одержало две победы в квалификации Лиги конференций

Житомиряни победили "Санта-Колому" и "Пакш" с общим счетом 7:1

Житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26, об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Еврокубковый путь: первый раунд против "Санта-Коломы"

Команда начала свой еврокубковый путь с двухматчевого противостояния против андоррской "Санта-Коломы". После поражения в первом матче со счетом 1:2 житомирцы взяли уверенный реванш в ответной игре - 4:1, став первым украинским клубом за пять лет, кроме "Шахтера" и "Динамо", который преодолел раунд еврокубкового отбора.

Уверенная победа над "Пакшем" в третьем раунде

В первом матче третьего раунда, который был номинально домашним, "Полесье" разгромило венгерский "Пакш" со счетом 3:0. Голами отметились Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Рекордные достижения среди украинских клубов

До этого ни один украинский клуб не одерживал двух побед в квалификации Лиги конференций за один сезон. "Ворскла", "Динамо" и "Заря" имели лишь по одной победе в сезоне.

Кроме того, "Полесью" принадлежит рекорд за наибольшую разницу в победах украинских команд в отборе Лиги конференций - ранее ни одна команда не побеждала с преимуществом более чем в один мяч.

Победы украинских клубов в отборе Лиги конференций:

2025-26: "Полесье" (Украина) - "Санта-Колома" (Андорра) 4:1 (2-й раунд)

2025-26: "Полесье" (Украина) - "Пакш" (Венгрия) 3:0 (3-й раунд)

2023-24: "Ворскла" (Украина) - "Дила" (Грузия) 2:1 (2-й раунд)

2023-24: "Арис" (Кипр) - "Динамо" (Украина) 1:2 по пенальти (3-й раунд)

2022-23: "Ворскла" (Украина) - АИК (Швеция) 3:2 (2-й раунд)

2022-23: "Заря" (Украина) - "Университатя" (Румыния) 1:0 (3-й раунд)

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Также Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Спустя пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.

Кроме того, украинская знаменитая теннисистка Элина Свитолина не прошла в полуфинал турнира WTA 1000 в Монреале. В матче за выход в полуфинал первая ракетка Украины уступила японской звезде Наоми Осаке с разгромным счетом - 2:6, 2:6. После этого ее начали оскорблять в соцсетях.

На своей странице в Instagram показала, что начали писать не только о ней, но и о ее близких.

