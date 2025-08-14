"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

Такой Витвицкую помнят немногие.

Соломия Витвицкая в юности - ведущая поделилась редким фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая начала карьеру более двадцати лет назад. С 2008 года она работает на телеканале 1+1.

Как она выглядела в начале этого пути, Соломия опубликовала в своем блоге в Instagram. Она отметила, что в юности находила в себе множество недостатков, но сейчас научилась принимать себя.

"Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Независимости, другая на Контрактовой площади. Между ними... не скажу сколько, но, возможно, два десятилетия. И знаете, что интересно? Кто-то пишет, что я выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то, что меня совсем не узнать. А еще интересно, что тогда я находила в себе кучу недостатков, а сейчас вижу, что была такой стройной и милой. Видимо, время все-таки иногда работает на нас", - пишет Соломия Витвицкая. В комментариях поклонники ведущей отмечают, что та имеет прекрасный вид в любом возрасте.

Соломия Витвицкая в юности - ведущая поделилась редким фото / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая в юности - ведущая поделилась редким фото / instagram.com/solomiyavitvitska

О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

