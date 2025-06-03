"Мы не понимаем": Витвицкая рассказала, почему не играет свадьбу с женихом-военным

Кратко:
- Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло обручились 14 февраля 2025 года
- Невеста рассказала, почему еще не начала планировать свадьбу
Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая получила романтическое предложение руки и сердца от своего бойфренда, военного Алексея Ситайло, на День святого Валентина 2025-го года. До этого пара была вместе около года.
С тех пор прошло чуть меньше четырех месяцев, однако новостей о свадьбе от журналистки не последовало. В недавней беседе с Люкс ФМ невеста отметила, что не обсуждает это событие с возлюбленным, и раскрыла причину.
"Мы не понимаем, насколько это сейчас уместно, мы не понимаем, делать или вообще ничего не делать, потому что хочется и собрать многих друзей, родственников и отпраздновать, но с другой стороны, мы же понимаем, что сейчас война и нестабильная ситуация", - отмечает Соломия Витвицкая.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Также украинская танцовщица и звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева впервые прокомментировала развод - недавно стало известно, что артистка подала в суд заявление о расторжении брака.
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Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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