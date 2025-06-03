"Мы не понимаем": Витвицкая рассказала, почему не играет свадьбу с женихом-военным

Соломия Витвицкая раскрыла, что именно сбивает их с толку сейчас.

https://glavred.info/starnews/my-ne-ponimaem-vitvickaya-rasskazala-pochemu-ne-igraet-svadbu-s-zhenihom-voennym-10670204.html Ссылка скопирована

Соломия Витвицкая выходит замуж - журналистка рассказала, почему не спешит со свадьбой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло обручились 14 февраля 2025 года

Невеста рассказала, почему еще не начала планировать свадьбу

Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая получила романтическое предложение руки и сердца от своего бойфренда, военного Алексея Ситайло, на День святого Валентина 2025-го года. До этого пара была вместе около года.

С тех пор прошло чуть меньше четырех месяцев, однако новостей о свадьбе от журналистки не последовало. В недавней беседе с Люкс ФМ невеста отметила, что не обсуждает это событие с возлюбленным, и раскрыла причину.

видео дня

"Мы не понимаем, насколько это сейчас уместно, мы не понимаем, делать или вообще ничего не делать, потому что хочется и собрать многих друзей, родственников и отпраздновать, но с другой стороны, мы же понимаем, что сейчас война и нестабильная ситуация", - отмечает Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая выходит замуж - журналистка рассказала, почему не спешит со свадьбой / Скриншот YouTube

Такой была помолвка Соломии Витвицкой с Алексеем Ситайло / instagram.com/solomiyavitvitska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, какой наряд для последнего звонка выбрала Варвара Кошевая, дочь шоумена и комика Евгения Кошевого и дизайнера Ксении Кошевой. В этом году девушка закончила школу.

Также украинская танцовщица и звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева впервые прокомментировала развод - недавно стало известно, что артистка подала в суд заявление о расторжении брака.

Читайте также:

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред