Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

Витвицкая показала помолвку со своим избранником.

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Соломия Витвицкая выходит замуж за Алексея Ситайло - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло год назад раскрыли свои отношения

На День всех влюбленных военный сделал своей звездной избраннице предложение руки и сердца

В конце февраля 2024 года украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего бойфренда - украинского военного Алексея Ситайло. И хоть паре приходится строить отношения на расстоянии, они, похоже, действительно счастливы вместе.

Сейчас влюбленные проводят отпуск в Буковеле. И он запомнится Витвицкой надолго, ведь именно там Ситайло сделал ей предложение руки и сердца.

видео дня

В Instagram Соломия показала видео, на котором Алексей в растроганных чувствах и с коробочкой в руках нежно обнимает и целует свою избранницу, которой до этого подарил большой букет алых роз. В ролике играет песня Светланы Тарабаровой с символическим названием "Я кажу "Так".

В комментариях Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло принимают поздравления: "Солю, нехай ваше кохання міцніє. Красива мить любові! Вітаю із заручинами ! Йому пощастило з тобою", "Найщиріші вітання! Соля і Олексій, щастя вам безмежного", "Будьте щасливі, кохайте з кожний днем все дужче", "Щиро вітаю вас! Чудова пара!" и т.д. Также пару с помолвкой уже поздравили Оля Цибульская, Анастасия Цимбалару, Кристина Решетник, Ирина Федишин, Марта Адамчук и другие.

Соломия Витвицкая выходит замуж за Алексея Ситайло - подробности / instagram.com/solomiyavitvitska

Полное видео на канале STARS UA.

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