Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

Алена Кюпели
14 августа 2025, 23:19
97
Вокруг смерти молодой женщины существует множество слухов, но что из них правда?
Умерла блогерша Ната Лайм
Умерла блогерша Ната Лайм / Коллаж Главред, фото Instagram/natalime2015

Кратко:

  • От чего умерла Ната Лайм
  • Что сообщил ее муж

В сети появилась информация о смерти 31-летней украинской блогерши Наты Лайм, которая проживала в Дубае.

Как сообщил супруг звезды сети, она покончила с собой. Это произошло несколько месяцев назад. Информация о смерти блогерши стала доступна лишь сейчас. Более того, в сети появилось фото могилы блоагерши.

видео дня
Ната Лайм умерла
Ната Лайм умерла / Фото Обозреватель

Ряд СМИ написали о том, что блогерша перестала вести свой блог в декабре 2021 года, однако продолжала поддерживать активность в других социальных сетях.

Пользователи сети предположили, что Наталья страдала от затяжной депрессии.

Умерла Ната Лайм
Умерла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Официальных комментариев семья пока не дает. В интернете уже появляются неподтвержденные версии о суициде, однако близкие просят не распространять слухи. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате несчастного случая.

Умерла Ната Лайм
Умерла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Ната Лайм была известна благодаря своим развлекательным видео на платформе YouTube. Еще в 2020-м блогерша активно взаимодействовала с коллегами по цеху.

Как написал Обозреватель, смерть Наты Лайм подтвердил ее друг, блогер Женя Белозеров. Он обнародовал видео, посвященное интернет-деятельнице, где отметил: "В это трудно поверить, но это правда. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным – что и притягивало к ней миллионы людей. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом несчастном случае знали только близкие. Но теперь, когда это появилось в интернете, я хочу, чтобы вы запечатлели в памяти все теплые воспоминания, которые она дарила своими видео. Наташи будет очень не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал".

Умерла Ната Лайм - что случилось
Умерла Ната Лайм - что случилось / Фото Instagram/natalime2015

В комментариях под видео Белозеров указал, что Ната Лайм выпала с балкона, в результате чего погибла. Пока неизвестно, была ли трагедия случайностью, или блогерша решила покончить с собой.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Ранее стало известно о том, что звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:27Мир
Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:22Мир
Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

21:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Последние новости

23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

Реклама
21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

20:27

Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальшеВидео

20:15

Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

20:03

Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осенимнение

19:56

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

19:39

Зачем нужно опускать крышку унитаза: эксперты назвали основные причины

19:10

Куда намылились Путин с Трампом?мнение

19:03

Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

19:01

Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеляВидео

18:44

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

Реклама
18:18

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

18:11

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночествеВидео

17:50

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленнымиФотоВидео

17:36

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

17:19

Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

17:18

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

17:15

Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многихВидео

17:04

В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

16:42

Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

16:34

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с щенком за 21 секунду

16:28

В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

16:14

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

16:02

Жены украинских футболистов: одна другой горячее

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

Реклама
15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять