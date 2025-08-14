В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

Вокруг смерти молодой женщины существует множество слухов, но что из них правда?

Умерла блогерша Ната Лайм / Коллаж Главред, фото Instagram/natalime2015

Кратко:

От чего умерла Ната Лайм

Что сообщил ее муж

В сети появилась информация о смерти 31-летней украинской блогерши Наты Лайм, которая проживала в Дубае.

Как сообщил супруг звезды сети, она покончила с собой. Это произошло несколько месяцев назад. Информация о смерти блогерши стала доступна лишь сейчас. Более того, в сети появилось фото могилы блоагерши.

Ната Лайм умерла / Фото Обозреватель

Ряд СМИ написали о том, что блогерша перестала вести свой блог в декабре 2021 года, однако продолжала поддерживать активность в других социальных сетях.

Пользователи сети предположили, что Наталья страдала от затяжной депрессии.

Умерла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Официальных комментариев семья пока не дает. В интернете уже появляются неподтвержденные версии о суициде, однако близкие просят не распространять слухи. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате несчастного случая.

Умерла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Ната Лайм была известна благодаря своим развлекательным видео на платформе YouTube. Еще в 2020-м блогерша активно взаимодействовала с коллегами по цеху.

Как написал Обозреватель, смерть Наты Лайм подтвердил ее друг, блогер Женя Белозеров. Он обнародовал видео, посвященное интернет-деятельнице, где отметил: "В это трудно поверить, но это правда. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным – что и притягивало к ней миллионы людей. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом несчастном случае знали только близкие. Но теперь, когда это появилось в интернете, я хочу, чтобы вы запечатлели в памяти все теплые воспоминания, которые она дарила своими видео. Наташи будет очень не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал".

Умерла Ната Лайм - что случилось / Фото Instagram/natalime2015

В комментариях под видео Белозеров указал, что Ната Лайм выпала с балкона, в результате чего погибла. Пока неизвестно, была ли трагедия случайностью, или блогерша решила покончить с собой.

