В террористической России стало известно о том, что актриса и певица Анна Кузнецова ушла из жизни на 49-м году.
Как пишут пропагандистские СМИ, трагедия произошла 11 августа. Причина смерти и подробности случившегося пока не разглашаются. Певец Александр Пахмутов, который работал с актрисой, подтвердил печальные вести.
По словам Пахмутова, у актрисы были проблемы со здоровьем.
Анна Кузнецова получила известность благодаря роли Серафимы Плужниковой в военной драме "Батальонъ" Дмитрия Месхиева. Впоследствии она появлялась в проектах — "Шеф", "Ментовские войны", "Великая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность", "Первый отдел" и "В раю мест нет".
Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.
Ранее стало известно о том, что звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.
