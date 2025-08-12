Причина смерти и подробности случившегося пока не разглашаются.

В России скончалась популярная актриса / Коллаж Главред, фото Стархит

Чем болела актриса

В каких фильмах она сыграла

В террористической России стало известно о том, что актриса и певица Анна Кузнецова ушла из жизни на 49-м году.

Как пишут пропагандистские СМИ, трагедия произошла 11 августа. Причина смерти и подробности случившегося пока не разглашаются. Певец Александр Пахмутов, который работал с актрисой, подтвердил печальные вести.

По словам Пахмутова, у актрисы были проблемы со здоровьем.

Умерла российская актриса / Фото Стархит

Анна Кузнецова получила известность благодаря роли Серафимы Плужниковой в военной драме "Батальонъ" Дмитрия Месхиева. Впоследствии она появлялась в проектах — "Шеф", "Ментовские войны", "Великая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность", "Первый отдел" и "В раю мест нет".

