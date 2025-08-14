Укр
  Звёзды

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

Анна Подгорная
14 августа 2025, 23:13
У Камалии разбито сердце.
Камалия, Мохаммад Захур
Камалия новости - певица Камалия пережила предательство подруги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия поделилась личной трагедией - из-за предательства близкого человека завершилась ее 20-летняя дружба. В Instagram артистка опубликовала свою историю.

С тяжелым сердцем Камалия рассказала, что ее самая близкая подруга, с которой она пережила самые темные времена, оказалась "змеей", которую певица пригрела. Камалия совершенно разбита и тяжело переживает это.

видео дня

Имен и деталей звезда раскрывать не стала, но призвала поклонниц тщательнее выбирать людей для своего близкого окружения. "Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой — самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Я делилась с ней всем — радостью, болью, секретами. А оказалось... я приютила змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила... Эту боль невозможно описать. Предательство от "своей" — это когда рушится мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи — ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девочки, запомните: самый страшный зверь — это не чужая женщина, а "лучшая подруга". Берегите свое доверие, свое сердце и свою семью. Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она — друг", - пишет Камалия.

Камалия
Камалия новости - певица Камалия пережила предательство подруги / instagram.com/kamaliyaofficial

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

