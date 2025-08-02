Камалия удивила особенным обращением к бывшему мужу: что она сказала

Украинская певица удивила очень личным и открытым признанием к бывшему мужу.

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Камалия и Мохаммад Захур развелись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Камалия трогательно обратилась к своему мужу

Что она написала

Украинская известная певица Камалия, которая недавно рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром, сделала радикальное обращение к нему.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото Захура и сделала длинный пост, посвященный мужчине. Несмотря на то, что недавно Камалия рассказывала о том, что пара рассталась, она все же посвятила очень теплый пост своему мужу.

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"Ты — наше солнце, наша сила, наша вселенная! Ты действительно лучший в мире — и для нас нет более близкого, более родного человека. Поздравляем с Днем рождения, с крутым 70-летием! Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами.Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло. Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что ты есть – такой сильный, молодой сердцем и душой, всегда рядом, всегда на высоте. Мы тебя очень любим. Обнимаем крепко", - подписала свой пост звезда.

Она также опубликовала ряд фото, на которых бизнесмен выглядит просто великолепно и действительно молодо.

Развод Камалии и Захура

Ранее Камалия поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром. По словам певицы, причин для развода было несколько. "По накоплению. Когда мужчина выбирает дочку и говорит фразу, что лучше я с тобой разведусь, чем брошу Таню (дочь от первого брака - авт.). Хотя я никого не заставляла бросать Таню. Для меня это было очень обидно", - делится певица.

Камалия говорит, что у Захура была своя задача - он хотел, чтобы семья сдружилась. Ведь у Тани приблизительно такие же девочки по возрасту, как общие дети Камалии и Захура.

Камалия добавляет, что вместе с мужем они приняли решение, что не будут говорить детям до 18 лет о том, что они больше не муж и жена.

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Камалия и Мохаммад Захур / instagram.com/kamaliyaofficial

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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