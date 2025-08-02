Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Камалия удивила особенным обращением к бывшему мужу: что она сказала

Алена Кюпели
2 августа 2025, 15:50
59
Украинская певица удивила очень личным и открытым признанием к бывшему мужу.
Камалия, Мохаммад Захур
Камалия и Мохаммад Захур развелись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

  • Камалия трогательно обратилась к своему мужу
  • Что она написала

Украинская известная певица Камалия, которая недавно рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром, сделала радикальное обращение к нему.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото Захура и сделала длинный пост, посвященный мужчине. Несмотря на то, что недавно Камалия рассказывала о том, что пара рассталась, она все же посвятила очень теплый пост своему мужу.

видео дня

"Ты — наше солнце, наша сила, наша вселенная! Ты действительно лучший в мире — и для нас нет более близкого, более родного человека. Поздравляем с Днем рождения, с крутым 70-летием! Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами.Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло. Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что ты есть – такой сильный, молодой сердцем и душой, всегда рядом, всегда на высоте. Мы тебя очень любим. Обнимаем крепко", - подписала свой пост звезда.

Она также опубликовала ряд фото, на которых бизнесмен выглядит просто великолепно и действительно молодо.

Развод Камалии и Захура

Ранее Камалия поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром. По словам певицы, причин для развода было несколько. "По накоплению. Когда мужчина выбирает дочку и говорит фразу, что лучше я с тобой разведусь, чем брошу Таню (дочь от первого брака - авт.). Хотя я никого не заставляла бросать Таню. Для меня это было очень обидно", - делится певица.

Камалия говорит, что у Захура была своя задача - он хотел, чтобы семья сдружилась. Ведь у Тани приблизительно такие же девочки по возрасту, как общие дети Камалии и Захура.

Камалия добавляет, что вместе с мужем они приняли решение, что не будут говорить детям до 18 лет о том, что они больше не муж и жена.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Камалия, Мохаммад Захур
Камалия и Мохаммад Захур / instagram.com/kamaliyaofficial

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Камалия новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трезвая оценка": в Британии удивили прогнозом о продолжительности войны в Украине

"Трезвая оценка": в Британии удивили прогнозом о продолжительности войны в Украине

16:32Война
Преемник Путина: Буданов объяснил, что будет в РФ после смены власти

Преемник Путина: Буданов объяснил, что будет в РФ после смены власти

16:18Мир
В Мелитополе прогремел взрыв: ГУР сообщили о ликвидации "кадыровцев", детали

В Мелитополе прогремел взрыв: ГУР сообщили о ликвидации "кадыровцев", детали

16:07Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

Последние новости

17:00

"Проблема имела место": в ВМС оценили повреждения базы атомных субмарин РФ

16:52

Пьяная или с бодуна: участница Х-фактора назвала самую проблемную судью

16:32

"Трезвая оценка": в Британии удивили прогнозом о продолжительности войны в Украине

16:18

Преемник Путина: Буданов объяснил, что будет в РФ после смены власти

16:07

В Мелитополе прогремел взрыв: ГУР сообщили о ликвидации "кадыровцев", детали

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
15:54

Почему даже крепкие пары распадаются: психолог назвал навык, который игнорируют

15:52

Более месяца пробыл на позиции без снабжения: на фронте героически погиб штаб-сержантЭксклюзив

15:50

Камалия удивила особенным обращением к бывшему мужу: что она сказала

15:18

Жизнь не будет такой, как раньше: для каких 4 знаков август готовит изменения

Реклама
15:06

Гороскоп на август 2025 для Весов: когда нужно ловить удачу за хвостВидео

15:02

Путин не будет продолжать войну в Украине: дипломат объяснил, что должно произойти

14:37

Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина

13:49

Нужно ли ставить памятники при дорогах: священник ответилВидео

13:49

Речь не об Украине: Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали

13:19

Гороскоп на август 2025 для Рыб: Уран принесет переезд, а Сатурн - важное событиеВидео

13:18

Стройная Могилевская отпраздновала 50-летие смелой фотосессией

13:06

США дали пощечину РФ и могут поразить десятки целей на ее территории - эксперт

12:36

Прицельный удар по базе "Шахедов": СБУ нанесла атаку на российский аэродром

12:32

Китайский гороскоп на завтра 3 августа: Козлам- плохие сплетни, Быкам - разочарование

12:28

Новый вызов для Украины: РФ изменила тактику атак и запускает цели, которые труднее сбить

Реклама
12:08

За неявку в ТЦК в течение 60 дней женщин-медиков будут разыскивать - адвокат

12:03

"Ответ за обстрел городов Украины": НПЗ и заводы РФ пылают после ударов ВСУ

11:45

Яблок будет море: секреты летней обрезки, которые работаютВидео

11:28

Без зонта на улицу не стоит выходить: какие области накроют интенсивные дожди

11:27

Цены на бензин в Украине резко взлетят вверх: в НБУ дали неожиданный прогноз

11:04

Забрала и увезла сына: путинистка Королева рассорилась с невесткой

10:25

Собаку заметят только остроглазые гении: на загадку есть всего 9 секунд

10:08

Гороскоп на август 2025 для Козерогов: когда подписывать контракт и искать любовьВидео

09:53

Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

09:27

Гороскоп на август 2025 для Водолеев: любовь, деньги, новые возможностиВидео

09:24

"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

08:58

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

08:10

Российские обстрелы: показательная иллюстрация логики и намерений Путинамнение

08:09

Массированный удар дронов по РФ: горят НПЗ, радиозавод и не только - все деталиВидео

06:10

Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с лошадью за 39 секунд

05:25

Почему нельзя употреблять слово "виключити": учитель украинского языка объяснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 августа: Овнам - долгожданный звонок, Весам - кража

04:32

Украина может убедить Путина закончить войну: дипломат назвал весомый аргумент

04:00

Готовятся обмены и новый законопроект: Зеленский анонсировал изменения для военнопленных

Реклама
03:30

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в КиевеФото

03:00

Запрещали с детства: что на самом деле означает примета есть с ножа

02:15

"Произошел размен": экс-глава МИД раскрыл детали сделки США по УкраинеВидео

01:33

Поведут за собой миллионы: астрологи назвали ТОП-5 лидеров среди знаков зодиака

01:32

Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

00:59

Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышениеВидео

00:31

Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

01 августа, пятница
23:52

Трамп обвалил рубль одним заявлением, дальше будет хуже - Reuters

23:29

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:07

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять