Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

Российские оккупационные войска, вероятно, потеряли истребитель Су-30СМ неподалеку от украинского острова Змеиный. На поверхности моря найдены обломки самолета. Об этом сообщает ВМС Украины.
Разведка ВМС ВС Украины зафиксировала радиоперехват об исчезновении с радаров российского самолета Су-30СМ, выполнявшего задание к юго-востоку от острова Змеиный. Вероятно, он потерпел крушение и упал по неизвестным причинам. Сейчас оккупационные силы осуществляют поисково-спасательные работы.
"По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", - говорится в сообщении.
Как украинские дроны уничтожают самолеты в Черном море
Как писал Главред, украинские военные уничтожили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, применив три беспилотных катера Magura-7. Как сообщил 4 мая глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, по самолетам были выпущены ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением. Это впервые, когда беспилотные катера использовали такие ракеты для уничтожения истребителей противника.
Удары по авиации РФ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили российский истребитель Су-35. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, впервые он был уничтожен ударом с западного истребителя F-16.
Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке назвал этот бой историческим, отметив, что авиация диктатора РФ Владимира Путина впервые потерпела поражение в воздушном бою.
В ночь на 9 июня 2025 года Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка", уничтожив по меньшей мере один МиГ-31 и один Су-30 или Су-34. Как отмечает Defense Express, эти потери являются особенно болезненными для России.
