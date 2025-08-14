Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

Военно-морские силы Украины сообщили о вероятной потере Россией истребителя Су-30СМ возле острова Змеиный, обломки борта обнаружили на поверхности моря.

Россия потеряла истребитель Су-30СМ неподалеку Змеиного / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

О чем говорится в материале:

Россияне потеряли Су-30СМ неподалеку от острова Змеиный

Судьба пилотов пока неизвестна

Российские оккупационные войска, вероятно, потеряли истребитель Су-30СМ неподалеку от украинского острова Змеиный. На поверхности моря найдены обломки самолета. Об этом сообщает ВМС Украины.

Разведка ВМС ВС Украины зафиксировала радиоперехват об исчезновении с радаров российского самолета Су-30СМ, выполнявшего задание к юго-востоку от острова Змеиный. Вероятно, он потерпел крушение и упал по неизвестным причинам. Сейчас оккупационные силы осуществляют поисково-спасательные работы.

"По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", - говорится в сообщении.

Как украинские дроны уничтожают самолеты в Черном море

Как писал Главред, украинские военные уничтожили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, применив три беспилотных катера Magura-7. Как сообщил 4 мая глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, по самолетам были выпущены ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением. Это впервые, когда беспилотные катера использовали такие ракеты для уничтожения истребителей противника.

Удары по авиации РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные сбили российский истребитель Су-35. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, впервые он был уничтожен ударом с западного истребителя F-16.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке назвал этот бой историческим, отметив, что авиация диктатора РФ Владимира Путина впервые потерпела поражение в воздушном бою.

В ночь на 9 июня 2025 года Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка", уничтожив по меньшей мере один МиГ-31 и один Су-30 или Су-34. Как отмечает Defense Express, эти потери являются особенно болезненными для России.

Другие новости:

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

