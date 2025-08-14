Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

Мало кто догадывается, что есть несколько мест в квартире и доме, где собирается больше всего микробов - и при этом эти места гораздо реже очищают.

В каком месте квартиры больше всего микробов/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Вы узнаете:

Где в доме собирается больше всего микробов

Какие именно места нуждаются в наиболее тщательной очистке

Когда мы убираем в своем доме, то, конечно, хочется, чтобы дом после этого сиял чистотой и свежестью. Но во время уборки многие люди довольно часто пропускают или не очень тщательно убирают места, которые на самом деле требуют наибольшей очистки.

Исполнительная домохозяйка отеля The Grand в Йорке Лиза Уильямс рассказала, в каких местах в доме собирается больше всего микробов, пишет express.co.uk. Многие люди будут удивлены, но речь идет не об унитазе - в каждом доме есть места, где собирается даже больше микробов, чем обычно в туалете.

Уильямс подчеркивает важность предварительной уборки определенных зон из-за их склонности к размножению микробов. Если вы хотите идеальной чистоты в собственном доме или квартире, тогда крайне важно в первую очередь сосредоточиться на так называемых "точках частого контакта".

"Самое важное, что нужно помнить, начиная уборку, - это сначала вытереть пыль и продезинфицировать все точки частого контакта. Такие вещи, как дверные ручки, выключатели света, краны и поручни легко пропустить, но они являются источником бактерий из-за регулярного прикосновения", - отметила эксперт.

Если начать уборку с этих зон, то такой подход гарантирует, что вы не продолжите распространять микробы по комнате, когда будете продолжать убирать.

После того, как вы закончите с точками, к которым часто прикасаетесь, можно перейти к тем, к которым прикасаются редко, таким как зеркала, подоконники и светильники, а затем пропылесосить или помыть пол.

"Уборка комнаты в таком порядке гарантирует, что это будет максимально эффективно", - отметила эксперт.

Как только ваша комната будет убрана, вы можете добавить несколько завершающих штрихов, чтобы улучшить внешний вид пространства.

Для завершающего штриха можно добавить немного аромата в комнате, чтобы оставить ощущение замечательной свежести в вашем доме для вас или любых потенциальных гостей.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их/ Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

