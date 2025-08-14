Укр
Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальше

Юрий Берендий
14 августа 2025, 20:27
Три ключевых фактора, которые влияют на ситуацию в России может подтолкнуть Россию к сценарию полураспада, как это уже происходило с СССР, указывает Шапран.
Экономист назвал сроки и условия полураспада / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем сказал Шапран:

  • Социальное напряжение в России могут привести к политическому кризису и полураспаду страны
  • Дальнейшее развитие ситуации зависит от решений Путина
  • На ситуацию в России влияют 3 фактора

Экономические трудности, падение цен на нефть и рост социального напряжения внутри России могут стать предпосылками для глубокого политического кризиса, который при определенных условиях способен перерасти в процесс полураспада страны, подобный сценарию конца СССР. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран

По словам Шапрана, в России уже растет недовольство ситуацией с ценами. Существуют проявления фискального неповиновения - значительная часть населения отказывается платить налоги, что подтверждено конкретными примерами.

Он отметил, что это недовольство сейчас выражается в переходе на расчеты наличными, использованием валюты и криптовалюты, но для выхода протестов на улицы мешает мощный силовой аппарат. Ежегодно около 4 триллионов рублей тратится на спецслужбы, в том числе и на поддержку репрессивной системы. В качестве примера он привел случай с представителем "Южуралзолото", которого сразу арестовали за попытку уклониться от уплаты налогов и вывезти из страны значительные ресурсы.

"То есть репрессивный аппарат работает. Но их слабое место - это отношения между федеральным центром и регионами. Федеральный центр живет своей жизнью, а регионы значительно беднее. И когда денег становится меньше и возникает дефицит, меняется отношение регионов к центру", - указывает экономист.

Шапран отметил, что во время распада СССР одним из ключевых признаков стало отдаление центральной власти от регионов, которые впоследствии провозгласили независимость. По его мнению, в России это вряд ли произойдет быстро, но один из возможных сценариев окончательного завершения войны - доведение страны до состояния полураспада. Речь идет о моменте, когда экономические, финансовые, социальные и политические связи между федеральным центром и регионами обострятся до максимума, а у центра не останется ресурсов для подавления растущего недовольства.

Он подчеркнул, что этому процессу следует способствовать, ведь от такого развития событий могут выиграть разные стороны: Япония, заинтересованная в возвращении Курил; Китай с историческими территориальными претензиями; а также Чукотка, которая близка к США. В этом контексте он отметил, что для Дональда Трампа Чукотка и Камчатка с их богатыми ресурсами, несмотря на сейсмическую опасность, могут быть более интересной целью, чем Гренландия.

По словам экономиста Развертывание этого сценария во многом будет зависеть от действий Путина.

Экономист считает, что развитие такого сценария в значительной степени будет зависеть от решений Путина. Если он не остановится в ближайшие месяцы, то к концу года может быть пройдена точка невозврата, после чего для России станет реальным негативный вариант, подобный распаду СССР.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии российской экономики:

На это влияют падение цен на нефть из-за решения ОПЕК, ухудшение отношений между федеральным центром и регионами, а также то, что значительная часть населения - более трех миллионов семей - живет за счет войны, работая в военно-промышленном комплексе или армии.

"Многие признаки совпадают: они хотели стать Советским Союзом - и все больше на него похожи. Инструменты внешнего воздействия тоже повторяют те, что действовали раньше. Поэтому этот сценарий нельзя отбрасывать - его нужно ускорять, хотя революции вроде октябрьской 1917 года уже не будет. Но финансово-экономический кризис и социальное напряжение могут быстро изменить ситуацию. Задача - именно ускорение этого процесса. Если они не идут на диалог и претендуют на украинские территории, то мы вполне могли бы вместе с союзниками обсудить возможность ускорения сценария полураспада России, ведь тянуть его в одиночку Украине будет сложно", - резюмировал экономист.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
ОПЕК / Инфографика: Главред

Экономика России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фоне западного давления на Индию, сокращения закупок со стороны Китая и планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти, Кремль рискует понести значительные потери в доходах от продажи "черного золота". Об этом заявил экономист и бывший член Совета НБУ (2019-2021) Виталий Шапран.

Он подчеркнул, что сейчас экономика государства-агрессора держится преимущественно на нефтяных доходах, остатках резервов и инерции экономических процессов. Резкий обвал наступает только в условиях острого кризиса, а запас прочности, который Россия имела в начале вторжения в 2022 году, уже исчерпан.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний добавил, что санкции США могут заставить многие страны отказаться от российской нефти, что станет мощным ударом по экономике РФ. По его словам, Россия может повторить судьбу СССР, но в ещё худшем сценарии.

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

новости России война в Украине Виталий Шапран
