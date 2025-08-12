"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

Агрессора Россию ждут проблемы с экспортом нефти, считает Виталий Шапран.

Давление на Индию и снижение закупок Китаем может привести к тому, что РФ некуда будет девать нефть в больших объемах - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

России, вероятно, некуда будет экспортировать столько нефти

Запад всерьез решил надавить на Путина из-за нефти

Кремль на фоне давления Запада на Индию, сокращения закупок Китаем и планов ОПЕК+ на увеличение добычи "черного золота" может столкнуться с серьезным ударом по своим доходам от продажи нефти. Об этом заявил экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

России грозят проблемы с продажами нефти

В интервью Главреду он рассказал, что Россия в сложившейся ситуации может даже не выйти на показатели в 400 миллиардов рублей доходов от продажи нефтегазовых ресурсов в месяц.

"Заместить объемы поставок в Индию будет трудно. К тому же, в июне Китай сократил закупку российской нефти на 15%. Так что у России просто нет покупателей в тех объемах, к которым они привыкли: одни не хотят из-за санкций, другие - из-за риска вторичных санкций, а еще есть рыночное давление со стороны ОПЕК+ и Саудовской Аравии и уменьшение ценового потолка. В итоге они могут даже не выйти на 400 млрд рублей ресурсных доходов бюджета от нефтегазовой отрасли в месяц (если не учитывать квартальные сборы). Разве что сработает какой-то сезонный фактор, например, повышение спроса из-за холодной погоды", - отметил эксперт.

Запад серьезно взялся за Путина

По мнению экономиста, западный мир намерен действовать серьезно, а России уже не удастся проводить свои "маневры".

"Но в целом анализ комплекса мер показывает, что Запад очень серьезно взялся за Путина, и ему уже не удастся свободно маневрировать между Индией и Китаем в поисках денег", - подчеркнул Виталий Шапран.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

Российская нефть и война РФ против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 1 августа ввел пошлину против Индии размером 25% из-за закупок Нью-Дели нефти из России. Позиция Индии по вопросу российской нефти пока непонятна.

Путину придется остановить войну, если нефть подешевеет еще на 10 долларов, считает Трамп. По мнению американского главы государства, у Кремля не будет выхода, поскольку экономика России "в ужасном состоянии".

Доходы Путина от нефти в июле рухнули на треть, написали журналисты Bloomberg. Главные причины – мировые цены на "черное золото" и укрепление рубля.

Другие новости:

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

