"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

- России, вероятно, некуда будет экспортировать столько нефти
- Запад всерьез решил надавить на Путина из-за нефти
Кремль на фоне давления Запада на Индию, сокращения закупок Китаем и планов ОПЕК+ на увеличение добычи "черного золота" может столкнуться с серьезным ударом по своим доходам от продажи нефти. Об этом заявил экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.
России грозят проблемы с продажами нефти
В интервью Главреду он рассказал, что Россия в сложившейся ситуации может даже не выйти на показатели в 400 миллиардов рублей доходов от продажи нефтегазовых ресурсов в месяц.
"Заместить объемы поставок в Индию будет трудно. К тому же, в июне Китай сократил закупку российской нефти на 15%. Так что у России просто нет покупателей в тех объемах, к которым они привыкли: одни не хотят из-за санкций, другие - из-за риска вторичных санкций, а еще есть рыночное давление со стороны ОПЕК+ и Саудовской Аравии и уменьшение ценового потолка. В итоге они могут даже не выйти на 400 млрд рублей ресурсных доходов бюджета от нефтегазовой отрасли в месяц (если не учитывать квартальные сборы). Разве что сработает какой-то сезонный фактор, например, повышение спроса из-за холодной погоды", - отметил эксперт.
Запад серьезно взялся за Путина
По мнению экономиста, западный мир намерен действовать серьезно, а России уже не удастся проводить свои "маневры".
"Но в целом анализ комплекса мер показывает, что Запад очень серьезно взялся за Путина, и ему уже не удастся свободно маневрировать между Индией и Китаем в поисках денег", - подчеркнул Виталий Шапран.
