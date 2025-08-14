Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

Закуска исчезнет со стола за 5 минут.

Невероятная закуска из баклажанов / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Баклажаны - универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать или даже консервировать. Главред нашел рецепт закуски из баклажанов, которая исчезнет со стола быстрее, чем успеете моргнуть. Готовится очень быстро, а получается невероятно вкусно.

Рецептом поделились на странице в TikTok @smachno_tyt.

Вам понадобится:

баклажаны;

плавленый сырок;

чеснок;

майонез;

помидоры черри;

петрушка;

соль;

масло для жарки.

Сначала нужно подготовить для жарки баклажаны. В частности, следует хорошо помыть овощи и нарезать их кольцами. Не забудьте хорошо посолить.

Нарезанные баклажаны оставьте примерно на 2 часа, чтобы выделилась лишняя жидкость.

Затем нужно обжарить с обеих сторон.

Для начинки, натрите плавленые сырки, выдавите немного чеснока и соедините все с майонезом.

Далее возьмите одно кольцо баклажана, смажьте его начинкой и накройте сверху другим куском баклажана.

Украсить можно помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим.

Приятного аппетита!

Как приготовить закуску из баклажанов - смотрите видео:

@smachno_tyt Баклажаны + помидоры = любовь ??? Баклажаны ; Плавленый сырок; Чеснок; Майонез; Помидоры черри; Петрушка; Соль; Масло для жарки; Баклажаны нарезать кольцами и посолить,оставить на 2 часа чтобы стекла лишняя жидкость. Затем обжарить с обеих сторон, перемазать намазкой из плавленых сырков, чеснока и майонеза. Украсить помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим) ♬ оригинальная аудиозапись - Music of the Heart - Music of the Heart

О персоне: yulia_smachno_tyt yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.

