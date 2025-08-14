Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

Баклажаны - универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать или даже консервировать. Главред нашел рецепт закуски из баклажанов, которая исчезнет со стола быстрее, чем успеете моргнуть. Готовится очень быстро, а получается невероятно вкусно.
Рецептом поделились на странице в TikTok @smachno_tyt.
Вам понадобится:
- баклажаны;
- плавленый сырок;
- чеснок;
- майонез;
- помидоры черри;
- петрушка;
- соль;
- масло для жарки.
Сначала нужно подготовить для жарки баклажаны. В частности, следует хорошо помыть овощи и нарезать их кольцами. Не забудьте хорошо посолить.
Нарезанные баклажаны оставьте примерно на 2 часа, чтобы выделилась лишняя жидкость.
Затем нужно обжарить с обеих сторон.
Для начинки, натрите плавленые сырки, выдавите немного чеснока и соедините все с майонезом.
Далее возьмите одно кольцо баклажана, смажьте его начинкой и накройте сверху другим куском баклажана.
Украсить можно помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим.
Приятного аппетита!
Как приготовить закуску из баклажанов - смотрите видео:
@smachno_tyt
Баклажаны + помидоры = любовь ??? Баклажаны ; Плавленый сырок; Чеснок; Майонез; Помидоры черри; Петрушка; Соль; Масло для жарки; Баклажаны нарезать кольцами и посолить,оставить на 2 часа чтобы стекла лишняя жидкость. Затем обжарить с обеих сторон, перемазать намазкой из плавленых сырков, чеснока и майонеза. Украсить помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим)♬ оригинальная аудиозапись - Music of the Heart - Music of the Heart
Другие рецепты:
- Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана Сеничкина
- Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки
- Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом
О персоне: yulia_smachno_tyt
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред