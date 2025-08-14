Укр
Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

Марина Фурман
14 августа 2025, 17:19
52
Закуска исчезнет со стола за 5 минут.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
баклажаны, рецепт закуски
Невероятная закуска из баклажанов / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Баклажаны - универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать или даже консервировать. Главред нашел рецепт закуски из баклажанов, которая исчезнет со стола быстрее, чем успеете моргнуть. Готовится очень быстро, а получается невероятно вкусно.

Рецептом поделились на странице в TikTok @smachno_tyt.

Вам понадобится:

видео дня
  • баклажаны;
  • плавленый сырок;
  • чеснок;
  • майонез;
  • помидоры черри;
  • петрушка;
  • соль;
  • масло для жарки.

Сначала нужно подготовить для жарки баклажаны. В частности, следует хорошо помыть овощи и нарезать их кольцами. Не забудьте хорошо посолить.

Нарезанные баклажаны оставьте примерно на 2 часа, чтобы выделилась лишняя жидкость.

Затем нужно обжарить с обеих сторон.

Для начинки, натрите плавленые сырки, выдавите немного чеснока и соедините все с майонезом.

Далее возьмите одно кольцо баклажана, смажьте его начинкой и накройте сверху другим куском баклажана.

Украсить можно помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим.

Приятного аппетита!

Как приготовить закуску из баклажанов - смотрите видео:

@smachno_tyt

Баклажаны + помидоры = любовь ??? Баклажаны ; Плавленый сырок; Чеснок; Майонез; Помидоры черри; Петрушка; Соль; Масло для жарки; Баклажаны нарезать кольцами и посолить,оставить на 2 часа чтобы стекла лишняя жидкость. Затем обжарить с обеих сторон, перемазать намазкой из плавленых сырков, чеснока и майонеза. Украсить помидорами и петрушкой, или по желанию чем-то другим)

♬ оригинальная аудиозапись - Music of the Heart - Music of the Heart

