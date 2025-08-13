Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана Сеничкина

Рецепт нежной кабачковой икры.

Кабачкова икра - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт простой и быстрой кабачковой икры с минимальными усилиями. Блюдо получается нежным и ароматным, как в горячем, так и в холодном виде. Особенно вкусно с кусочком поджаренного хлеба с зеленью.

В эфире Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин показал, как приготовить кабачковую икру всего за 30 минут.

Кабачковая икра - рецепт

Ингредиенты:

Кабачки - 500 г

Морковь — 150 г

Лук — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Кетчуп — 35 г

Масло растительное — 35 г

Сахар — 0,5 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Уксус - 0,5 ст. л.

Специи - по вкусу

Молодые кабачки без крупных семян нарежьте на кубики, морковь очистите и натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.

Всыпьте морковь, тушите несколько минут, добавьте кабачки и готовьте под крышкой.

Добавьте в блюдо соль, сахар, хмели-сунели, душистый перец и натертый чеснок, держите на среднем огне еще минут 20.

Когда все овощи станут мягкими, перебейте их блендером до однородной массы. Добавьте кетчуп и уксус, еще раз перемешайте и прогрейте несколько минут.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

