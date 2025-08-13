Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана Сеничкина

Предлагаем вам рецепт простой и быстрой кабачковой икры с минимальными усилиями. Блюдо получается нежным и ароматным, как в горячем, так и в холодном виде. Особенно вкусно с кусочком поджаренного хлеба с зеленью.
В эфире Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин показал, как приготовить кабачковую икру всего за 30 минут.
Кабачковая икра - рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки - 500 г
- Морковь — 150 г
- Лук — 150 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Кетчуп — 35 г
- Масло растительное — 35 г
- Сахар — 0,5 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Уксус - 0,5 ст. л.
- Специи - по вкусу
Молодые кабачки без крупных семян нарежьте на кубики, морковь очистите и натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.
Всыпьте морковь, тушите несколько минут, добавьте кабачки и готовьте под крышкой.
Добавьте в блюдо соль, сахар, хмели-сунели, душистый перец и натертый чеснок, держите на среднем огне еще минут 20.
Когда все овощи станут мягкими, перебейте их блендером до однородной массы. Добавьте кетчуп и уксус, еще раз перемешайте и прогрейте несколько минут.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить кабачковую икру:
