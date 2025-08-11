Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтрак

Предлагаем вам приготовить вкусный куриный паштет из простых ингредиентов. Такой паштет идеально подойдет, как намазка на хлеб к утреннему кофе или же бутерброды с ним можно взять с собой на работу.
Кстати, можно использовать не только куриное филе, но и мясо куриных голеней.
Куриный паштет - рецепт
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 2 крупных лука
- 2 морковь
- 50 мл сливок
- Бульон
- Соль и перец
- Мускатный орех
- Чеснок
- Сливочное масло
Отварите мясо до готовности в подсоленной воде.
Нарежьте мелко лук, натрите морковь на терке и обжарьте на сливочном масле.
Мясо нарежьте, добавьте специи, овощи, бульон и сливки, все протушите минут 5.
Перебейте ингредиенты блендером, разложите по емкостям и залейте растопленным сливочным маслом.
Храните в холодильнике, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриный паштете:
