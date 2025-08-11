Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтрак

Рецепт аппетитного и быстрого куриного паштета.

Куриный паштет - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить вкусный куриный паштет из простых ингредиентов. Такой паштет идеально подойдет, как намазка на хлеб к утреннему кофе или же бутерброды с ним можно взять с собой на работу.

Кстати, можно использовать не только куриное филе, но и мясо куриных голеней, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Куриный паштет - рецепт

Ингредиенты:

2 куриных филе

2 крупных лука

2 морковь

50 мл сливок

Бульон

Соль и перец

Мускатный орех

Чеснок

Сливочное масло

Отварите мясо до готовности в подсоленной воде.

Нарежьте мелко лук, натрите морковь на терке и обжарьте на сливочном масле.

Мясо нарежьте, добавьте специи, овощи, бульон и сливки, все протушите минут 5.

Перебейте ингредиенты блендером, разложите по емкостям и залейте растопленным сливочным маслом.

Храните в холодильнике, приятного аппетита!

