Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

Сезон консервации в самом разгаре. Помидор - один из самых любимых овощей. Его добавляют в салаты, соусы или консервируют в банки, чтобы зимой насладиться с гарниром, мясом или другими блюдами. Главред нашел рецепт консервированных помидоров с добавлением секретного ингредиента.

Кулинарный блогер @valeria_pytel_ в TikTok показала, как можно сохранить летние вкусности надолго.

Вам понадобится:

помидоры;

морковка в каждую банку - 3-4 веточки.

Ингредиенты для маринада на 5 л воды:

сахар - 20 ст. л;

соль - 5 ст. л;

уксус - 350 мл.

В каждую банку стоит добавить:

горошек душистый - 5 шт;

лавровый лист - 1 шт.

Сначала стоит поместить помидоры в холодную воду на 2-3 часа, чтобы сделать их более упругими. Тем временем простерилизуйте банки и крышки.

На дно выкладываем морковку, а затем добавляем помидоры.

Далее заливаем банки кипятком и оставляем примерно на час, чтобы они хорошо прогрелись.

После этого сливаем воду в кастрюлю, отмеряем 5 литров, добавляем сахар, соль и уксус, ставим на плиту и доводим до кипения.

Тем временем добавляем лавровые листья и горошек.

Далее заливаем банки горячим маринадом, закручиваем крышками.

Кулинарный блогер рекомендует перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом до полного остывания (примерно на 1 сутки).

Рецепт помидоров на зиму - смотрите видео:

Об источнике: @valeria_pytel_ valeria_pytel_ - профиль в TikTok, который ведет женщина. Валерия на странице снимает видео-блоги о ремонте и делится простыми рецептами. Она активно развивает свои соцсети. Например, в TikTok на женщину подписаны более 108 тысяч пользователей, в Instagram - 31 тысяча.

