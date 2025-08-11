Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецепт

Чем полезен квас из цикория - что важно знать о необычном освежающем напитке.

Как приготовить квас из цикория / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/klimkin, Pixabay/stafichukanatoly

Как приготовить идеальный квас из цикория

Полезные свойства цикория в квасе

Когда стоит отказаться от кваса из цикория

Квас на основе цикория — это бодрящий, несложный в приготовлении напиток, который можно сделать своими руками всего за несколько часов.

Подготовка сиропа

Налейте в большую кастрюлю (не менее 6 литров) воду и доведите её до кипения. Убавьте огонь до среднего, добавьте сахар и размешивайте до полного растворения.

Кипячение

Проварите сироп в течение 3–5 минут, убирая пену, если она появляется. Когда пена перестанет образовываться, снимите кастрюлю с огня — это термическая обработка избавит напиток от вредных бактерий.

Добавление ингредиентов

В горячую воду всыпьте цикорий, размешайте. Дайте остыть до температуры не выше 35 °C (можно просто дождаться комнатной температуры). После этого добавьте лимонную кислоту и дрожжи, снова перемешайте.

Брожение

Оставьте смесь в тёмном месте при комнатной температуре на 2 часа. Накройте кастрюлю марлей, чтобы в неё не попали насекомые. В течение этого времени каждые полчаса перемешивайте напиток. К концу этого этапа должны появиться признаки начала брожения: шипение, пена и характерный кисловатый запах.

Розлив

Аккуратно разлейте напиток в чистые пластиковые бутылки, не захватывая осадок. Оставьте сверху 5–6 см свободного пространства. Перед закрытием слегка сожмите бутылку, чтобы жидкость подошла к самому горлышку — это предотвратит попадание воздуха внутрь.

Альтернатива: можно использовать стеклянные банки с капроновыми крышками или графины, но в этом случае напиток будет менее газированным и храниться не более двух суток.

Созревание

Оставьте бутылки на 3–6 часов в тёмном помещении при комнатной температуре. Напиток готов к следующему этапу, когда бутылки выпрямятся и станут упругими на ощупь.

Охлаждение

Переместите бутылки в холодильник или погреб и охладите в течение 3–4 часов. После этого квас готов к употреблению.

Полезные свойства цикория в квасе

Квас из цикория обладает приятным, слегка горьковатым вкусом и приносит организму немало пользы. Он содержит инулин — природный пребиотик, способствующий нормализации уровня сахара в крови. Также напиток помогает наладить пищеварение, снижает уровень холестерина и поддерживает иммунную систему.

Когда стоит отказаться от кваса из цикория

Употребление цикория противопоказано людям с аллергией на это растение — возможны отёки и воспаление слизистых. Также напиток не рекомендуется при следующих состояниях:

варикозное расширение вен;

геморрой;

камни в почках или мочевом пузыре;

гастрит и язвенная болезнь;

брадикардия (замедленное сердцебиение);

пониженное артериальное давление.

Беременным женщинам также лучше воздержаться от употребления напитков на основе цикория.

Домашний хлебный квас: простой рецепт от повара

Повар Клопотенко поделился максимально лёгким способом приготовления вкусного хлебного кваса в домашних условиях. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов: немного сахара, щепотка дрожжей, ржаной хлеб (например, "Бородинский") и чистая вода.

Дрожжи можно и не добавлять — в ржаном хлебе уже есть природные дрожжевые культуры, которые при определённых условиях запустят процесс брожения сами.

Один из вариантов приготовления: на 200 мл воды берётся 2 грамма свежих дрожжей и 70 граммов сахара. Всё это помещается в банку и оставляется для естественного брожения на 10 дней при температуре около 12 °C.

Важно: банку следует закрыть крышкой неплотно, чтобы углекислый газ мог выходить. Если крышку закрутить слишком туго, давление внутри может её сорвать.

