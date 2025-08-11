Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецепт

Алексей Тесля
11 августа 2025, 14:58
32
Чем полезен квас из цикория - что важно знать о необычном освежающем напитке.
Screenshot
Как приготовить квас из цикория / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/klimkin, Pixabay/stafichukanatoly

Вы узнаете:

  • Как приготовить идеальный квас из цикория
  • Полезные свойства цикория в квасе
  • Когда стоит отказаться от кваса из цикория

Квас на основе цикория — это бодрящий, несложный в приготовлении напиток, который можно сделать своими руками всего за несколько часов.

О том, как приготовить идеальный квас из цикория, идет речь в материале Главреда.

Подготовка сиропа

Налейте в большую кастрюлю (не менее 6 литров) воду и доведите её до кипения. Убавьте огонь до среднего, добавьте сахар и размешивайте до полного растворения.

Кипячение

Проварите сироп в течение 3–5 минут, убирая пену, если она появляется. Когда пена перестанет образовываться, снимите кастрюлю с огня — это термическая обработка избавит напиток от вредных бактерий.

Добавление ингредиентов

В горячую воду всыпьте цикорий, размешайте. Дайте остыть до температуры не выше 35 °C (можно просто дождаться комнатной температуры). После этого добавьте лимонную кислоту и дрожжи, снова перемешайте.

Брожение

Оставьте смесь в тёмном месте при комнатной температуре на 2 часа. Накройте кастрюлю марлей, чтобы в неё не попали насекомые. В течение этого времени каждые полчаса перемешивайте напиток. К концу этого этапа должны появиться признаки начала брожения: шипение, пена и характерный кисловатый запах.

Розлив

Аккуратно разлейте напиток в чистые пластиковые бутылки, не захватывая осадок. Оставьте сверху 5–6 см свободного пространства. Перед закрытием слегка сожмите бутылку, чтобы жидкость подошла к самому горлышку — это предотвратит попадание воздуха внутрь.

Альтернатива: можно использовать стеклянные банки с капроновыми крышками или графины, но в этом случае напиток будет менее газированным и храниться не более двух суток.

Созревание

Оставьте бутылки на 3–6 часов в тёмном помещении при комнатной температуре. Напиток готов к следующему этапу, когда бутылки выпрямятся и станут упругими на ощупь.

Охлаждение

Переместите бутылки в холодильник или погреб и охладите в течение 3–4 часов. После этого квас готов к употреблению.

Полезные свойства цикория в квасе

Квас из цикория обладает приятным, слегка горьковатым вкусом и приносит организму немало пользы. Он содержит инулин — природный пребиотик, способствующий нормализации уровня сахара в крови. Также напиток помогает наладить пищеварение, снижает уровень холестерина и поддерживает иммунную систему.

Когда стоит отказаться от кваса из цикория

Употребление цикория противопоказано людям с аллергией на это растение — возможны отёки и воспаление слизистых. Также напиток не рекомендуется при следующих состояниях:

  • варикозное расширение вен;
  • геморрой;
  • камни в почках или мочевом пузыре;
  • гастрит и язвенная болезнь;
  • брадикардия (замедленное сердцебиение);
  • пониженное артериальное давление.

Беременным женщинам также лучше воздержаться от употребления напитков на основе цикория.

Домашний хлебный квас: простой рецепт от повара

Повар Клопотенко поделился максимально лёгким способом приготовления вкусного хлебного кваса в домашних условиях. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов: немного сахара, щепотка дрожжей, ржаной хлеб (например, "Бородинский") и чистая вода.

Дрожжи можно и не добавлять — в ржаном хлебе уже есть природные дрожжевые культуры, которые при определённых условиях запустят процесс брожения сами.

Один из вариантов приготовления: на 200 мл воды берётся 2 грамма свежих дрожжей и 70 граммов сахара. Всё это помещается в банку и оставляется для естественного брожения на 10 дней при температуре около 12 °C.

Важно: банку следует закрыть крышкой неплотно, чтобы углекислый газ мог выходить. Если крышку закрутить слишком туго, давление внутри может её сорвать.

Смотрите видео - из чего готовят традиционный квас:

Квас или сыровец традиционный славянский напиток полученный способом "живого" брожения. Квас изготавливали преимущественно из ржаной муки или ржаного хлеба и солода.

Как отличить настоящий квас? Полезные советы на 1+1 от Константина Грубича.

Ранее Главред сообщал рецепт бочкового "быстрого" кваса. Легендарный бочковой квас можно приготовить дома. Напитком можно наслаждаться уже через 6 часов.

Напомним, ранее сообщалось, когда лучше всего пить квас. Когда на улице постоянно жара за +30, рука поневоле тянется к какому-нибудь холодному напитку.

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт Квас напитки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

15:28Война
Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:44Война
СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Последние новости

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

Реклама
13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

Реклама
11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

08:58

"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 августа (обновляется)

08:29

В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

08:28

Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

08:24

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:43

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный заводВидео

Реклама
06:59

Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

06:22

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинецВидео

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять