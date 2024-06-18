Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецепте

Нужны всего несколько ингредиентов, и получится квас с невероятными вкусовыми качествами.

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Как приготовить хлебный квас в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: скрин

Квас является одним из самых любимых напитков украинцев. Его часто потребляют не только летом, а в любое время года. Но такой напиток можно не только приобрести в магазине, но и приготовить у себя дома. Как сделать квас из хлеба собственноручно, рассказал известный украинский повар Евгений Клопотенко.

"Я вам расскажу, как сделать квас "Сыровец". Рецепт этого кваса я нашел в рецептурах 300-летней давности. На самом деле всё максимально просто, без никаких осложнений, просто несколько манипуляций - и у нас будет крутой напиток. Для этого вам нужно будет 3-5 дней, но я думаю, что можно подождать", - отметил повар.

Итак, что положить в квас, чтобы он был очень вкусным. Нужен сахар, немного дрожжей, "Бородинский" или другой ржаной хлеб и очищенная вода.

По словам Клопотенко, можно готовить этот квас и без дрожжей, ведь могут сработать и те, которые есть в самом хлебе. Но для того, чтобы получить стопроцентный результат, лучше все-таки взять немного дрожжей - это будет гарантировать, что квас точно получится.

Ржаной хлеб нужно нарезать и обжарить на сковородке, чтобы появилась румяная корочка. Далее нужно взять примерно 200 мл воды.

"Но важно, чтобы вода была без хлора. Если вы берете воду из крана, то там есть хлор, и нужно два дня, чтобы такая вода настоялась и хлор расщепился. Лучше использовать воду из фильтра или родниковую", - пояснил повар.

К 200 мл воды добавить 2 грамма живых дрожжей, а также 70 граммов сахара, и оставить на 5-10 минут. Таким образом будет создана "пищевая атмосфера" для дрожжей. Но стоит помнить, что нельзя нагревать воду больше 36 градусов, ведь если вода будет перегрета, то дрожжи могут при такой температуре умереть.

Хлеб положить в 3-литровую банку и добавить очищенную или родниковую воду, не доливая доверху, чтобы в емкость еще поместился раствор дрожжей. Затем смешать обе смеси.

Далее нужно, чтобы 10 дней при температуре 12 градусов банка стояла и там происходили процессы брожения. Но если температура будет 13-14 градусов, то банке надо будет стоять 9 дней. Если же температура поднимется до 20 на один день, то срок уменьшится до 6 дней.

"Обычно, когда я делаю квас дома, то это день 4-5 дней, но температура 18-20 градусов. Я просто каждый день пробую. Если вкус мне нравится, то я процеживаю всё, закрываю банку и ставлю в холодильник. А дрожжи в холодильнике уже прекратят бродить", - сказал Клопотенко.

Крышку на банке во время брожения нужно закрыть не очень сильно, чтобы воздух из банки мог выходить. Если закрыть слишком сильно, то крышку может сорвать.

Смотрите видео о том, как приготовить хлебный квас в домашних условиях:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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