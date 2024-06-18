УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецепте

Алёна Воронина
18 июня 2024, 02:40
10
Нужны всего несколько ингредиентов, и получится квас с невероятными вкусовыми качествами.

Квас
Как приготовить хлебный квас в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: скрин

Квас является одним из самых любимых напитков украинцев. Его часто потребляют не только летом, а в любое время года. Но такой напиток можно не только приобрести в магазине, но и приготовить у себя дома. Как сделать квас из хлеба собственноручно, рассказал известный украинский повар Евгений Клопотенко.

"Я вам расскажу, как сделать квас "Сыровец". Рецепт этого кваса я нашел в рецептурах 300-летней давности. На самом деле всё максимально просто, без никаких осложнений, просто несколько манипуляций - и у нас будет крутой напиток. Для этого вам нужно будет 3-5 дней, но я думаю, что можно подождать", - отметил повар.

Итак, что положить в квас, чтобы он был очень вкусным. Нужен сахар, немного дрожжей, "Бородинский" или другой ржаной хлеб и очищенная вода.

По словам Клопотенко, можно готовить этот квас и без дрожжей, ведь могут сработать и те, которые есть в самом хлебе. Но для того, чтобы получить стопроцентный результат, лучше все-таки взять немного дрожжей - это будет гарантировать, что квас точно получится.

Ржаной хлеб нужно нарезать и обжарить на сковородке, чтобы появилась румяная корочка. Далее нужно взять примерно 200 мл воды.

"Но важно, чтобы вода была без хлора. Если вы берете воду из крана, то там есть хлор, и нужно два дня, чтобы такая вода настоялась и хлор расщепился. Лучше использовать воду из фильтра или родниковую", - пояснил повар.

К 200 мл воды добавить 2 грамма живых дрожжей, а также 70 граммов сахара, и оставить на 5-10 минут. Таким образом будет создана "пищевая атмосфера" для дрожжей. Но стоит помнить, что нельзя нагревать воду больше 36 градусов, ведь если вода будет перегрета, то дрожжи могут при такой температуре умереть.

Хлеб положить в 3-литровую банку и добавить очищенную или родниковую воду, не доливая доверху, чтобы в емкость еще поместился раствор дрожжей. Затем смешать обе смеси.

Далее нужно, чтобы 10 дней при температуре 12 градусов банка стояла и там происходили процессы брожения. Но если температура будет 13-14 градусов, то банке надо будет стоять 9 дней. Если же температура поднимется до 20 на один день, то срок уменьшится до 6 дней.

"Обычно, когда я делаю квас дома, то это день 4-5 дней, но температура 18-20 градусов. Я просто каждый день пробую. Если вкус мне нравится, то я процеживаю всё, закрываю банку и ставлю в холодильник. А дрожжи в холодильнике уже прекратят бродить", - сказал Клопотенко.

Крышку на банке во время брожения нужно закрыть не очень сильно, чтобы воздух из банки мог выходить. Если закрыть слишком сильно, то крышку может сорвать.

Смотрите видео о том, как приготовить хлебный квас в домашних условиях:

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт Квас рецепты интересные новости
Реклама

Главное за день

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:57 Украина
Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59

Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59

21:28 Украина
Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:43 Спорт
Все главные новости
Реклама

Популярное

Она в секте : бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным 17258

"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд 13662

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 7728

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ 2608

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Последние новости

03:20

Клопотенко рассказал, что любит кушать Елена Зеленская

02:40

Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецептеВидео

02:00

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

01:30

Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

00:25

Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ

Евро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборнойЕвро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборной
17 июня, понедельник
23:38

Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

22:57

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:52

Зинченко о первом провале на Евро-2024 с Румынией: "Очень стыдно"

22:25

Не ради Уильяма: раскрыта тайна появления Кейт Миддлтон на королевском параде

Реклама
21:59

РФ сможет воевать десятилетия: названы страны, которые "спонсируют" оккупантов

21:46

Народные средства от тли на деревьях - эффективная борьба без химии за копейки

21:28

Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59Фото

21:22

Что там во Франции с выборами?мнение

20:59

Ситуация динамичная: известно, удается ли ВСУ останавливать врага на Харьковщине

20:43

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:13

Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

19:59

Тина Кароль прошла курс военной подготовки: поразила снимками в формеФото

19:57

Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

19:29

Россия на грани: Путин может отдать часть водных ресурсов Китаю - Nikkei Asia

19:15

"Нужно оправдать ожидания Путина": Дуда сделал неожиданное заявление - детали

Реклама
18:56

На полигоне в Чехии, где тренировались украинские бойцы, прогремел взрыв

18:51

Мурат Налчаджиоглу удивил, как с дочкой отдыхает в Турции: засветилась новая пассия

18:46

В сети "гуляют" кадры флага "ДНР" на трибунах румынских фанов: что известно

18:43

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина

18:24

Дефицит и постоянные отключения: в Yasno рассказали, к чему готовиться украинцам

18:10

Молодой или старый: какой картофель полезнее - ответ удивит опытных хозяек

17:53

Готовы ли украинцы продолжать борьбу против РФ: в КМИС обнародовали "цифры"

17:35

Есть ли поддержка закона о мобилизации среди украинцев: данные опроса

17:33

Это может полететь по Украине: Кулик рассказал, о чем Путин хочет договориться в КНДР

17:28

Как на самом деле чистят вещи в химчистке: мастера удаляют пятна без воды

16:39

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диванВидео

16:31

НАПК проверит информацию о квартире за 11 млн грн у Железняка в порядке ЗУ "О предотвращении коррупции"

16:23

Это будет ударом по Кремлю: в членстве Украины в НАТО увидели выгоду для США

16:20

Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом

16:15

Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы

15:59

"Мне нужна тишина": защитница Мариуполя "Пташка" прекращает службу

15:57

Впервые раскрыты последствия ударов ВСУ по оккупантам в Крыму за два месяца

15:50

Могут подвести в любой момент: 3 знака зодиака, которым тяжело доверять

15:44

Под завалами могут быть люди: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Полтавщине

15:40

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня

Реклама
15:27

Наступление оккупантов захлебнулось: ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области

15:13

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

15:05

Снарядного голода больше нет: в ВСУ рассказали об успешных контратаках на фронте

14:41

Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей

14:05

В Кабмине придумали решение для того, чтобы отключение света стали короче: что известно

13:36

Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печениВидео

13:31

Россияне прорываются на оперативное пространство: в Bild раскрыли ситуацию под Авдеевкой

13:12

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

13:12

"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

13:10

Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять