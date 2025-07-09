Тот самый квас: рецепт бочкового "быстрого" кваса

Легендарный бочковой квас можно приготовить дома. Напитком можно наслаждаться уже через 6 часов.

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Как приготовить бочковой квас дома / Коллаж Главред

Наверное каждый помнит тот самый квас, который продавался в огромных бочках посреди летних знойных улиц. За ним всегда стояла очередь и он считался по праву наилучшим летним охлаждающим напитком.

Такой квас можно приготовить самому и сделать это очень просто. Готовится этот квас достаточно быстро. Всего через 6 часов его можно будет смело пить.

Ингредиенты:

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5 л холодной воды

450 – 600 грамм сахара (по своему усмотрению)

6 грамм сухих дрожжей

1 ч.л. лимонной кислоты

40 грамм обычного цикория

Процесс приготовления кваса:

Добавляем в воду цикорий, сахар и ставим на огонь. Перед самым закипанием добавляем лимонную кислоту. Как только вода закипит, снимаем с огня и охлаждаем.

В уже тёплую воду добавляем дрожжи. Затем накрываем посуду марлей и даем настояться до 3-4 часов. Если у вас в помещении не слишком высокая температура, оставьте на ночь, чтобы квас был более резким.

Готовность кваса определяем по появлению пенки. Квас просто необходимо пить охлажденным.

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