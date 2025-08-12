Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

Рецепт очень вкусной закуски из помидоров.

https://glavred.info/recipes/bystro-prosto-i-palchiki-oblizhesh-recept-fantasticheskoy-zakuski-iz-pomidorov-10689119.html Ссылка скопирована

Быстрая закуска, которая станет звездой стола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Помидоры - идеальная основа для закусок, хотя их не часто можно встретить в этом виде блюд. Но существует рецепт настолько простой в приготовлении и вкусной закуски из этого овоща, что мимо нее тяжело пройти мимо.

Главред узнал, что им в TikTok foodblog_kristi поделилась украинская блогерша. Она рассказала, что для приготовления блюда нужно всего шесть доступных ингредиентов и специи.

Закуска из помидоров - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Помидоры 3 шт.

Плавленый сырок 1 шт.

Яйца 2 шт.

Чеснок 3 зубчика

Укроп

Майонез

Соль

Перец

Для начала нужно сварить яйца и почистить их. Далее яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль и перец нужно измельчить до однородной консистенции в блендере.

Следующим шагом помидоры нарезаем кружочками и выкладываем на каждый из них яично-сырную массу с помощью кондитерского мешка. Закуска готова, остается только украсить ее зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску из помидоров:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред