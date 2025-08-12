Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

Помидоры - идеальная основа для закусок, хотя их не часто можно встретить в этом виде блюд. Но существует рецепт настолько простой в приготовлении и вкусной закуски из этого овоща, что мимо нее тяжело пройти мимо.
Главред узнал, что им в TikTok foodblog_kristi поделилась украинская блогерша. Она рассказала, что для приготовления блюда нужно всего шесть доступных ингредиентов и специи.
Закуска из помидоров - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры 3 шт.
- Плавленый сырок 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 3 зубчика
- Укроп
- Майонез
- Соль
- Перец
Для начала нужно сварить яйца и почистить их. Далее яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль и перец нужно измельчить до однородной консистенции в блендере.
Следующим шагом помидоры нарезаем кружочками и выкладываем на каждый из них яично-сырную массу с помощью кондитерского мешка. Закуска готова, остается только украсить ее зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить закуску из помидоров:
@foodblog_kristi Закуска из помидоров ? Ингредиенты: -помидоры - 3 шт -плавленый сырок 1 шт -яйца 2 шт -чеснок 3 зуб -укроп -майонез "Провансаль" Щедро -соль, перец Приготовление: В чашу блендера положить вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец и измельчить до однородности. Переложить массу в кондитерский мешок. Помидоры нарезать кружочками. На каждый отсадить намазку. Сверху украсить по вкусу зеленью. Приятного аппетита #рецепт#закуска#помидоры#чтоприготовить♬ YABADABADU - TikTok Version - Артем Пивоваров & The Усы & Ирина Билык
Вас может заинтересовать:
- Улетная закуска: намазка на хлеб из самых простых ингредиентов - идеальный завтрак
- Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт
- Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецепт
Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред