Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

Простой рецепт невероятно вкусной запеканки.

Вся семья оценит легкую и вкусную запеканку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Запеканка - блюдо, на приготовление которого, на первый взгляд, нужно потратить немало усилий. Однако в летний период можно приготовить очень вкусную запеканку из доступных ингредиентов и при этом не устать.

Главред узнал рецепт легкой и полезной запеканки из кабачка и курицы. им в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская блогерша Анна.

Летняя запеканка - рецепт

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт.

Куриное филе 480 г

Яйца 3 шт.

Помидор 3 шт.

Сметана 3 ст. л.

Твердый сыр 100 г

Соль

Перец

Для начала нужно помыть и нарезать кружочками кабачок, после чего его можно подсолить и отставить на 10 минут, чтобы вышла лишняя жидкость. Далее кабачки выкладываем в форму для выпекания.

Поверх них нужно выложить нарезанное куриное филе. Далее надо смешать яйца, сметану, соль и перец и залить массу в форму. Сверху можно выложить кружочки помидоров.

Запеканка должна выпекаться в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35 минут. Когда отведенное время выйдет, ее нужно достать, посыпать тертым сыром и допечь еще в течение 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить простую запеканку из кабачков:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

