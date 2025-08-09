Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

После ежедневного приготовления пищи в течение длительного времени фантазия заканчивается и придумать, что съесть на завтрак, обед или ужин не так просто. Однако в этом случае спасти может простое, быстрое и универсальное блюдо - шакшука.
Главред узнал, как приготовить его всего за 15 минут из ингредиентов, которые обычно есть у каждого дома. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.
Шакшука - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Перец 1 шт.
- Моцарелла
- Помидор 1 шт.
- Чеснок
- Петрушка
- Специи
Для начала моем и режем мелко лук, перец и помидор. Далее их выкладываем на сковородку и начинаем жарить. К овощам следует добавить выжатый чеснок и любимые специи.
Когда овощи потушатся, к ним следует добавить натертую моцареллу и перемешать все на сковороде. Когда сыр расплавится, на сковородку поверх овощей выкладываем три яйца.
Поверх яиц можно добавить специи и зелень. Далее шакшуку нужно накрыть крышкой до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить шакшуку:
@gotuyemo_v_kayf Шакшука - идеальный завтрак, обед или даже ужин ?? Ингредиенты: Яйца Лук Перец Моцарелла Томаты Специи Чеснок Петрушка #шакшука#рецепт#рецепты#яичница#завтрак#яйца#ужин♬ OUT NOW Enzo Smooth Operator - Enzo is Burning
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
