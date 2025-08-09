Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

Идеальное блюдо из того, что есть в холодильнике за считанные минуты.

https://glavred.info/recipes/shikarnoe-blyudo-za-15-minut-na-zavtrak-obed-ili-uzhin-recept-10688453.html Ссылка скопирована

Рецепт идеальной шакшуки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

После ежедневного приготовления пищи в течение длительного времени фантазия заканчивается и придумать, что съесть на завтрак, обед или ужин не так просто. Однако в этом случае спасти может простое, быстрое и универсальное блюдо - шакшука.

Главред узнал, как приготовить его всего за 15 минут из ингредиентов, которые обычно есть у каждого дома. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Шакшука - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 3 шт.

Лук 1 шт.

Перец 1 шт.

Моцарелла

Помидор 1 шт.

Чеснок

Петрушка

Специи

Для начала моем и режем мелко лук, перец и помидор. Далее их выкладываем на сковородку и начинаем жарить. К овощам следует добавить выжатый чеснок и любимые специи.

Когда овощи потушатся, к ним следует добавить натертую моцареллу и перемешать все на сковороде. Когда сыр расплавится, на сковородку поверх овощей выкладываем три яйца.

Поверх яиц можно добавить специи и зелень. Далее шакшуку нужно накрыть крышкой до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шакшуку:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред