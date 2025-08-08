От турецкой не отличить: простой рецепт домашней пахлавы за 15 минут

У многих людей лето ассоциируется с вкусной вареной кукурузой и медовой пахлавой. Если кукурузу приготовить дома проще простого, то сделать пахлаву, на первый взгляд, не так легко.
Однако Главред узнал рецепт пахлавы, которую реально приготовить всего за 15 минут и при этом она получится ничем не хуже турецкой. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анна Скиба.
Домашняя пахлава - рецепт
Ингредиенты:
- Сахар 100 г
- Сливочное масло
- Орехи
- Мед 2-3 ст.л
- Тесто фило 400 г
Сначала сливочное масло нужно растопить и размазать его по сложенному вдвое тесту фило. Далее поверх масла нужно высыпать орехи. Если же у вас аллергия, то вместо них можно использовать кокосовую стружку.
Следующим шагом тесто нужно свернуть в трубочку и сжать внутрь. Готовую пахлаву выкладываем в глубокую форму, смазанную сливочным маслом. Верхушку теста также смазываем сливочным маслом, после чего отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Пока пахлава выпекается, можно сделать сахарный сироп. В сотейнике смешиваем 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара и 2-3 столовые ложки меда, после чего ставим его на плиту до полного растворения всех ингредиентов.
Последним шагом нужно залить пахлаву сиропом и отставить на 5 часов настаиваться.
Приятного аппетита!
Смотрите видео как приготовить вкусную пахлаву дома:
@skibaanya
Сохраняйте рецепт и обязательно приготовьте!)♬ оригинальный звук - Аня Скиба
Вас может заинтересовать:
- Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капусты: рецепт идеальной маринованной капусты
- Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму: рецепт идеальной маринованной капусты
- Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов
О персоне: Анна Скиба
Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред