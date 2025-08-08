От турецкой не отличить: простой рецепт домашней пахлавы за 15 минут

Пять простых ингредиентов можно найти дома для приготовления невероятно вкусной пахлавы.

https://glavred.info/recipes/ot-tureckoy-ne-otlichit-prostoy-recept-domashney-pahlavy-za-15-minut-10688105.html Ссылка скопирована

Быстрый рецепт пахлавы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

У многих людей лето ассоциируется с вкусной вареной кукурузой и медовой пахлавой. Если кукурузу приготовить дома проще простого, то сделать пахлаву, на первый взгляд, не так легко.

Однако Главред узнал рецепт пахлавы, которую реально приготовить всего за 15 минут и при этом она получится ничем не хуже турецкой. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анна Скиба.

Домашняя пахлава - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Сахар 100 г

Сливочное масло

Орехи

Мед 2-3 ст.л

Тесто фило 400 г

Сначала сливочное масло нужно растопить и размазать его по сложенному вдвое тесту фило. Далее поверх масла нужно высыпать орехи. Если же у вас аллергия, то вместо них можно использовать кокосовую стружку.

Следующим шагом тесто нужно свернуть в трубочку и сжать внутрь. Готовую пахлаву выкладываем в глубокую форму, смазанную сливочным маслом. Верхушку теста также смазываем сливочным маслом, после чего отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пока пахлава выпекается, можно сделать сахарный сироп. В сотейнике смешиваем 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара и 2-3 столовые ложки меда, после чего ставим его на плиту до полного растворения всех ингредиентов.

Последним шагом нужно залить пахлаву сиропом и отставить на 5 часов настаиваться.

Приятного аппетита!

Смотрите видео как приготовить вкусную пахлаву дома:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Скиба Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред