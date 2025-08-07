Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

Сезон томатов в самом разгаре. На рынке, в супермаркетах или на собственной грядке уже "выглядывают" красивые красные помидоры. Из популярного овоща можно приготовить домашний кетчуп, который не будет уступать магазинному по вкусу, а пользы будет иметь значительно больше. Главред выяснил, что такой соус можно закрыть в банках и хранить на зиму.
Рецептом домашнего кетчупа поделились на Instagram-странице @treskablog.
Вам понадобится:
- помидоры - 4 кг;
- лук - 500 г;
- сахар - 300 г;
- яблочный уксус - 100-150 мл;
- черный перец горошком - 1 ч.л;
- душистый перец горошком - 1 ч.л;
- гвоздика - 1 ч.л;
- молотая корица - 1 ч.л;
- лавровый лист - 10 шт;
- морская соль - 2 ч.л.
Сперва хорошо помойте томаты. Далее нужно очистить кожицу с помидоров, но если она тонкая - можно оставить.
Переложите томаты в кастрюлю, добавьте крупно нарезанный лук. Варите на среднем огне в течение 30 минут.
Далее автор рецепта рекомендует взять марлю и положить в нее все специи, кроме корицы. Корицу женщина добавляет к томатам вместе с солью.
Марлю со специями поместите в кастрюлю и варите еще минимум час на выше среднем огне. Не забывайте томаты помешивать.
В конце стоит вынуть марлю со специями, добавить сахар и уксус. После этого разлейте кетчуп по стерилизованным банкам.
Автор рецепта добавляет, что из 4 килограммов томатов получается примерно 8 банок объемом 200-250 мл.
Такой кетчуп идеально подойдет к разным блюдам.
Приятного аппетита!
