Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

Кетчуп готовится очень просто.

https://glavred.info/recipes/ne-sravnitsya-s-magazinnym-aromatnyy-domashniy-ketchup-na-zimu-10687883.html Ссылка скопирована

Рецепт домашнего кетчупа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Сезон томатов в самом разгаре. На рынке, в супермаркетах или на собственной грядке уже "выглядывают" красивые красные помидоры. Из популярного овоща можно приготовить домашний кетчуп, который не будет уступать магазинному по вкусу, а пользы будет иметь значительно больше. Главред выяснил, что такой соус можно закрыть в банках и хранить на зиму.

Рецептом домашнего кетчупа поделились на Instagram-странице @treskablog.

Вам понадобится:

видео дня

помидоры - 4 кг;

лук - 500 г;

сахар - 300 г;

яблочный уксус - 100-150 мл;

черный перец горошком - 1 ч.л;

душистый перец горошком - 1 ч.л;

гвоздика - 1 ч.л;

молотая корица - 1 ч.л;

лавровый лист - 10 шт;

морская соль - 2 ч.л.

Сперва хорошо помойте томаты. Далее нужно очистить кожицу с помидоров, но если она тонкая - можно оставить.

Переложите томаты в кастрюлю, добавьте крупно нарезанный лук. Варите на среднем огне в течение 30 минут.

Далее автор рецепта рекомендует взять марлю и положить в нее все специи, кроме корицы. Корицу женщина добавляет к томатам вместе с солью.

Марлю со специями поместите в кастрюлю и варите еще минимум час на выше среднем огне. Не забывайте томаты помешивать.

В конце стоит вынуть марлю со специями, добавить сахар и уксус. После этого разлейте кетчуп по стерилизованным банкам.

Автор рецепта добавляет, что из 4 килограммов томатов получается примерно 8 банок объемом 200-250 мл.

Такой кетчуп идеально подойдет к разным блюдам.

Приятного аппетита!

Другие рецепты:

О профиле: treskablog treskablog - профиль в Instagram, который ведет Дарья - эксперт по быстрой и вкусной еде. Женщина жила в Киеве, однако потом переехала в село и начала выращивать собственный огород. На ее профиле можно найти немало быстрых рецептов и советов по выращиванию тех или иных сельскохозяйственных культур. На страницу подписаны 87 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред