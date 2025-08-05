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Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

Марина Фурман
5 августа 2025, 18:37
43
Понравится даже тем, кто не любит баклажаны.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
баклажаны
Рецепт вкусных рулетиков из баклажанов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Сезон баклажанов в самом разгаре. Из овоща можно приготовить немало вкусных блюд. Но на этот раз Главред предлагает сделать рулетики из баклажанов, которые понравятся даже тем, кто обычно не любит этот овощ.

Рецептом вкусных рулетиков поделились на странице в TikTok @tastystories.feed.

Вам понадобится:

видео дня
  • баклажан - 2 шт;
  • сливочный сыр;
  • корейская морковь - 100 г;
  • масло оливковое;
  • укроп, петрушка.

Сначала моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками, примерно по 0,5 см. Солим каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 - 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.

Далее ломтики выкладывает на разогретую сковородку, предварительно смазанную оливковым маслом. Жарить нужно с обеих сторон до золотистого цвета.

Когда баклажаны будут готовы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Далее смазываем одну сторону баклажанов сливочным сыром (можно заменить майонезом), на одну сторону выкладываем корейскую морковь и все заматываем в рулетик.

Украсить рулетики можно зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить рулетики из баклажанов - смотрите видео:

@tastystories.feed Рулетики из баклажанов. ?Баклажан - 2 шт. ?Мягкий сыр - у меня Naturella классик ?Корейская морковь - 100 гр ?Масло оливковое для жарки. ?Укроп, петрушка - по желанию украсить. ▪️Ріжемо Баклажаны вдоль, толщиной 0,5 см. ▪️Смажимо на оливковом масле с обеих сторон до золотистого цвета. ▪️ Солим. ▪️Викладаємо на бумажное полотенце, чтобы лишний жир вышел. ▪️ Смазываем одну сторону баклажанов мягким сыром. ▪️ На кончик выкладываем корейскую морковь. ▪️Замотуємо в рулетик. ▪️ По желанию посыпать зеленью. #баклажаны#баклажанырецепт#tastystories#eggplant#летняязакуска♬ chill spot - room waves

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О профиле в TikTok: @tastystories.feed

@tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.

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