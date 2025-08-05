Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

Понравится даже тем, кто не любит баклажаны.

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Рецепт вкусных рулетиков из баклажанов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Сезон баклажанов в самом разгаре. Из овоща можно приготовить немало вкусных блюд. Но на этот раз Главред предлагает сделать рулетики из баклажанов, которые понравятся даже тем, кто обычно не любит этот овощ.

Рецептом вкусных рулетиков поделились на странице в TikTok @tastystories.feed.

Вам понадобится:

видео дня

баклажан - 2 шт;

сливочный сыр;

корейская морковь - 100 г;

масло оливковое;

укроп, петрушка.

Сначала моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками, примерно по 0,5 см. Солим каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 - 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.

Далее ломтики выкладывает на разогретую сковородку, предварительно смазанную оливковым маслом. Жарить нужно с обеих сторон до золотистого цвета.

Когда баклажаны будут готовы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Далее смазываем одну сторону баклажанов сливочным сыром (можно заменить майонезом), на одну сторону выкладываем корейскую морковь и все заматываем в рулетик.

Украсить рулетики можно зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить рулетики из баклажанов - смотрите видео:

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