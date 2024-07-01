Чем полезны баклажаны: простой ответ изумит опытных дачников

Как баклажаны влияют на кишечник - все о полезных свойствах вкусного овоща.

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Как правильно выращивать баклажан / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/rycky21, Pixabay/jackmac34

Многие овощи имеют большое значение не только для поддержания жизненных сил человека, но и как лечебные средства. Пищевая ценность и лечебные свойства овощей обусловлены наличием в них разнообразных по составу и строению химических веществ и полезных микроэлементов.

Уже давно одной из любимых овощных культур являются баклажаны, потому что это – ценный пищевой продукт, обеспечивающий организм человека комплексом витаминов, органических кислот и минеральных соединений. Об этом пишут ученые Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.

Чем полезны баклажаны

В баклажанах высокое содержание солей калия. Они оказывают положительное влияние на работу сердца и способствует выведению из организма лишних жидкостей. При этом в составе баклажана значитальное количество витаминов и микроэлементов:

витамины C и B6;

фолиевая кислота;

каротин;

калий;

кальций;

железо;

медь;

цинк.

Как правильно хранить баклажаны

Стоит учитывать, что в условиях сбора и созревания плоды баклажана могут сохраняться недолго. Поэтому специалисты рекомендуют в качестве рационального способа сохранения урожая баклажанов и круглогодичного обеспечения плодоовощной продукцией – консервирование продукции.

При этом одним из наиболее распространённых и эффективных способов переработки является ферментация. Данный способ является малоэнергозатратным и экологически безопасным.

Смотрите видео - фаршированные баклажаны:

В чем польза ферментированных баклажанов

Специалисты поясняют, что употребление ферментированных овощей для человека физиологически необходимо, особенно в зимний период, так как это "живой" продукт. Ферментированные овощи обладают высокими вкусовыми, диетическими и целебными свойствами.

Стоит учитывать, что развитие нежелательной микрофлоры наблюдается только в начале ферментации особенно при медленном накоплении молочной кислоты в засоленном сырье. Влияние на консистенцию ферментированного продукта, в частности, оказывает:

окислительный распад сахара до углекислого газа и воды;

гидролитическое расщепление белковых и пектиновых веществ.

/ ovoch.com

Как правильно засалить баклажаны

При приготовлении ферментированных баклажанов необходимо тщательно промыть плоды, удалить плодоножку с прилегающей к ней частью плода. Затем плоды баклажана бланшируют в 10% растворе поваренной соли в течение 3–6 мин. После этого горячие плоды выкладывают на наклонную поверхность и отстаивали в течение 20 минут.

Порядок действий:

бланшированные, охлажденные плоды баклажана складывают в тару, пересыпая равномерно пряностями;

заполненную тару заливают 7%-ным рассолом и ферментируют 48–56 часов (при температуре +20…+22°С до накопления молочной кислоты в рассоле 0,7–0,8%)

необходимо соблюдать соотношение овощей и залива – 70:30;

по окончании ферментации готовый продукт кладут на хранение в охлажденные помещения с температурой от -1°С до +2°С.

/ ovoch.com

/ Инфографика: Главред

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