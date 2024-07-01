Чем полезны баклажаны: простой ответ изумит опытных дачников

Многие овощи имеют большое значение не только для поддержания жизненных сил человека, но и как лечебные средства. Пищевая ценность и лечебные свойства овощей обусловлены наличием в них разнообразных по составу и строению химических веществ и полезных микроэлементов.
Уже давно одной из любимых овощных культур являются баклажаны, потому что это – ценный пищевой продукт, обеспечивающий организм человека комплексом витаминов, органических кислот и минеральных соединений. Об этом пишут ученые Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
- Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
- Чем полезны баклажаны
- Как правильно хранить баклажаны
- Смотрите видео - фаршированные баклажаны:
- В чем польза ферментированных баклажанов
- Как правильно засалить баклажаны
Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.
Чем полезны баклажаны
В баклажанах высокое содержание солей калия. Они оказывают положительное влияние на работу сердца и способствует выведению из организма лишних жидкостей. При этом в составе баклажана значитальное количество витаминов и микроэлементов:
- витамины C и B6;
- фолиевая кислота;
- каротин;
- калий;
- кальций;
- железо;
- медь;
- цинк.
Как правильно хранить баклажаны
Стоит учитывать, что в условиях сбора и созревания плоды баклажана могут сохраняться недолго. Поэтому специалисты рекомендуют в качестве рационального способа сохранения урожая баклажанов и круглогодичного обеспечения плодоовощной продукцией – консервирование продукции.
При этом одним из наиболее распространённых и эффективных способов переработки является ферментация. Данный способ является малоэнергозатратным и экологически безопасным.
Смотрите видео - фаршированные баклажаны:
В чем польза ферментированных баклажанов
Специалисты поясняют, что употребление ферментированных овощей для человека физиологически необходимо, особенно в зимний период, так как это "живой" продукт. Ферментированные овощи обладают высокими вкусовыми, диетическими и целебными свойствами.
Стоит учитывать, что развитие нежелательной микрофлоры наблюдается только в начале ферментации особенно при медленном накоплении молочной кислоты в засоленном сырье. Влияние на консистенцию ферментированного продукта, в частности, оказывает:
- окислительный распад сахара до углекислого газа и воды;
- гидролитическое расщепление белковых и пектиновых веществ.
Как правильно засалить баклажаны
При приготовлении ферментированных баклажанов необходимо тщательно промыть плоды, удалить плодоножку с прилегающей к ней частью плода. Затем плоды баклажана бланшируют в 10% растворе поваренной соли в течение 3–6 мин. После этого горячие плоды выкладывают на наклонную поверхность и отстаивали в течение 20 минут.
Порядок действий:
- бланшированные, охлажденные плоды баклажана складывают в тару, пересыпая равномерно пряностями;
- заполненную тару заливают 7%-ным рассолом и ферментируют 48–56 часов (при температуре +20…+22°С до накопления молочной кислоты в рассоле 0,7–0,8%)
- необходимо соблюдать соотношение овощей и залива – 70:30;
- по окончании ферментации готовый продукт кладут на хранение в охлажденные помещения с температурой от -1°С до +2°С.
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