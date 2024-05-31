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Когда и как правильно пропалывать картошку: урожай просто завалит закрома

Алексей Тесля
31 мая 2024, 13:28
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Можно ли полоть картошку после цветения - важные советы опытных огородников.
картошка
Как посадить картошку чтобы не полоть / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/sbj04769, Pixabay/moritz320

При выращивании картофеля особое внимание следует уделять засоренность посадок, ведь это может быть причиной крупного недобора урожая. Если вовремя не следить за удалением сорняков, это может повлиять на потерю урожая до 50%.

Одним из самых простых и надежных способов защиты урожая картофеля являются механические меры, а проще говоря – регулярное пропалывание. Причем они наиболее эффективны на начальной стадии роста сорняков, когда своевременным выполнением работ можно уничтожить до 90% сорняков, подчеркивает старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Оксана Шита.

Что известно об Институте защиты растений

ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

Как бороться с сорняками

Она предупреждает, что сорняки после смыкания междурядий посевов засоряют семенами почву, снижая ценность картофеля. Поэтому практически важно очистить посадки картофеля от сорняков.

Ученая отмечает, что проведение ручной прополки посадок картофеля может снизить численность сорняков в посадках картофеля:

  • через 30 дней на 80%;
  • через 60 дней – на 73%.

Чем обрабатывать картофель

Специалист также рекомендует обрабатывать посадки картофеля грунтовым гербицидом после формирования гребней до всходов культуры и сорняков. Это поможет снизить сегетальную растительность в посадках картофеля и получить высокую урожайность клубней.

Опрыскивание смесью гербицида лучше проводить в период вегетации картофеля. Обратите внимание, что высота культуры должна быть 5-10 см, а растения сорняков должны находится на начальных фазах роста, добавила Шита.

Нужно ли полоть картофель

Опытные огородники знают, что картофелю нужно обязательно помогать бороться с сорняками, особенно на ранней стадии роста. Прополка картошка является обязательным условием получения качественного урожая.

В некоторых регионах, которые характеризуются частыми дождями и высокими температурами, сорняки растут быстро. Поэтому за время выращивания картофеля может понадобиться до трех прополока. При этом удаление сорных растений проводится вручную.

Какие растения нельзя выращивать совместно
/ Инфографика Главред

Когда окучивать картофель

Эта процедура поможет повысить урожая клубней с одного растения:

  • Выбирайте время, когда куст еще не переросший, но уже не маленький;
  • Можно окучивать в два приема (применять метод двойного окучивания);
  • Выбирайте небольшие кусты и немного нужно их окучить, а примерно через 7-10 дней повторите процедуру, когда растение будет на уровне колена.

Когда пропалывать картошку

Следите за высотой растений для того, чтобы определить, когда начинать обработку с помощью тяпки. За дело можно приниматься, когда высота кустов будет примерно 20 сантиметров.

Важно также знать, на каких грунтах вы выращиваете картошку. Ведь эта культура плохо растет в тяжелых и плотных почвах, именно поэтому нужно такое рыхление.

Смотрите видео - 5 полезных свойств молодого картофеля:

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