Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минут

Предлагаем вам рецепт прохладного и питательного холодника, который утолит жажду и голод. Готовиться это блюдо за считанные минуты, а сытой будет вся семья.
Отметим, холодник можно охладить на протяжении 30 минут или же подавать сразу, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Быстрый холодник - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная куриная грудка - 1 шт.;
- Свекла вареная или запеченная - 400 г;
- Кефир – 900 мл;
- Айран - 900 мл;
- Вареные яйца - 4 шт.;
- Огурец свежий средний – 3 шт.;
- Зелень;
- Лимонный сок – 1/2 шт.;
- Соль – по вкусу;
- Сахар – по желанию;
- Вода или квас – чтобы сделать консистенцию более легкой
Отварите куриную грудку до готовности, охладите и нарежьте на маленькие кубики
Огурцы и отваренные вкрутую яйца натрите на крупной терке.
Отваренную свеклу натрите на мелкой терке, а зелень нарубите.
Отправьте в кастрюлю все подготовленные ингредиенты, влейте айран и кефир, добавьте соль и лимонный сок по вкусу.
Пожеланию можете добавить холодную воду или же квас.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить холодник:
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О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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