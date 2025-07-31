Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минут

Идеальное первое блюдо для жарких летних дней.

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Холодник - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт прохладного и питательного холодника, который утолит жажду и голод. Готовиться это блюдо за считанные минуты, а сытой будет вся семья.

Отметим, холодник можно охладить на протяжении 30 минут или же подавать сразу, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Быстрый холодник - рецепт

Ингредиенты:

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Вареная куриная грудка - 1 шт.;

Свекла вареная или запеченная - 400 г;

Кефир – 900 мл;

Айран - 900 мл;

Вареные яйца - 4 шт.;

Огурец свежий средний – 3 шт.;

Зелень;

Лимонный сок – 1/2 шт.;

Соль – по вкусу;

Сахар – по желанию;

Вода или квас – чтобы сделать консистенцию более легкой

Отварите куриную грудку до готовности, охладите и нарежьте на маленькие кубики

Огурцы и отваренные вкрутую яйца натрите на крупной терке.

Первые блюда / инфографика: Главред

Отваренную свеклу натрите на мелкой терке, а зелень нарубите.

Отправьте в кастрюлю все подготовленные ингредиенты, влейте айран и кефир, добавьте соль и лимонный сок по вкусу.

Пожеланию можете добавить холодную воду или же квас.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить холодник:

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О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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