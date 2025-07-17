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Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрыты

Элина Чигис
17 июля 2025, 12:58
45
Рецепт вкусных оладий на кефире.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пышные оладьи - рецепт
Пышные оладьи - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить пышные оладьи на сковороде. Такой завтрак понравится всем, особенно если его подать с джемом, взбитыми сливками или же медом.

Кстати, после обжаривания оладьи можно отправить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Пышные оладьи на кефире - рецепт

Ингредиенты:

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  • 500 мл кефира (комнатной температуры)
  • 1 яйцо
  • 1–1,5 ст. л. сахара
  • 1/3 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 350 г муки

Влейте кефир в миску, вбейте яйцо, всыпьте соль и сахар, все хорошо перемешайте.

Муку просейте и добавьте к другим ингредиентам, всыпьте соду и аккуратно перемешайте тесто. Добавляйте соду вместе с мукой.

Отставьте тесто на 20-30 минут. Разогрейте достаточное количество растительного масла на сковороде.

Аккуратно ложкой выливайте тесто в сковороду, формируя оладья, обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пышные оладьи:

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О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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