Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрыты

Предлагаем вам приготовить пышные оладьи на сковороде. Такой завтрак понравится всем, особенно если его подать с джемом, взбитыми сливками или же медом.
Кстати, после обжаривания оладьи можно отправить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Пышные оладьи на кефире - рецепт
Ингредиенты:
- 500 мл кефира (комнатной температуры)
- 1 яйцо
- 1–1,5 ст. л. сахара
- 1/3 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
- 350 г муки
Влейте кефир в миску, вбейте яйцо, всыпьте соль и сахар, все хорошо перемешайте.
Муку просейте и добавьте к другим ингредиентам, всыпьте соду и аккуратно перемешайте тесто. Добавляйте соду вместе с мукой.
Отставьте тесто на 20-30 минут. Разогрейте достаточное количество растительного масла на сковороде.
Аккуратно ложкой выливайте тесто в сковороду, формируя оладья, обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пышные оладьи:
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О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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