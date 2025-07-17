Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрыты

Рецепт вкусных оладий на кефире.

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Пышные оладьи - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить пышные оладьи на сковороде. Такой завтрак понравится всем, особенно если его подать с джемом, взбитыми сливками или же медом.

Кстати, после обжаривания оладьи можно отправить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Пышные оладьи на кефире - рецепт

Ингредиенты:

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500 мл кефира (комнатной температуры)

1 яйцо

1–1,5 ст. л. сахара

1/3 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

350 г муки

Влейте кефир в миску, вбейте яйцо, всыпьте соль и сахар, все хорошо перемешайте.

Муку просейте и добавьте к другим ингредиентам, всыпьте соду и аккуратно перемешайте тесто. Добавляйте соду вместе с мукой.

Отставьте тесто на 20-30 минут. Разогрейте достаточное количество растительного масла на сковороде.

Аккуратно ложкой выливайте тесто в сковороду, формируя оладья, обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пышные оладьи:

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О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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