Богатый белковый ужин "без напряга": рецепт очень вкусной запеченной скумбрии

Рецепт печеной скумбрии за 45 минут.

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Идеальная скумбрия на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На ужин часто хочется приготовить что-то вкусное, но простое. Многие сразу думают, как приготовить куриное филе, или лосось. Но на самом деле вкусным вариантом может быть даже обычная скумбрия.

Главред узнал, как ее приготовить, чтобы вся семья была в восторге. Рецептом запеченной скумбрии поделилась украинский блогер anna_.cooks в TikTok.

Запеченная скумбрия - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Скумбрия 2 шт

Для маринада:

Соевый соус 2 ст.л.

Масло 1 ст.л.

Чеснок 2-3 зубчика

Лимонный сок

Соль

Паприка копченая 1 ч.л.

Для начала скумбрию нужно разрезать на куски и очистить. Далее каждый кусок необходимо закрутить и закрепить на шпажке.

Следующим шагом надо приготовить маринад. Для этого смешиваем копченую паприку, чеснок, сок одного лимона, соевый соус, масло и соль (по желанию). Готовый маринад выливаем в глубокую форму и выкладываем туда же рыбу так, чтобы она пропиталась жидкостью. Мариновать скумбрию нужно в течение 20 минут.

Последним этапом нужно поместить в разогретую до 180 градусов духовку рыбу на 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусную скумбрию:

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О персоне: anna_.cooks anna_.cooks - украинский блогер, которая делится в соцсетях интересными и простыми рецептами. На нее в TikTok подписаны 150 тысяч пользователей, а в Instagram - 28 тысяч пользователей.

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