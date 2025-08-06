Богатый белковый ужин "без напряга": рецепт очень вкусной запеченной скумбрии

На ужин часто хочется приготовить что-то вкусное, но простое. Многие сразу думают, как приготовить куриное филе, или лосось. Но на самом деле вкусным вариантом может быть даже обычная скумбрия.
Главред узнал, как ее приготовить, чтобы вся семья была в восторге. Рецептом запеченной скумбрии поделилась украинский блогер anna_.cooks в TikTok.
Запеченная скумбрия - рецепт
Ингредиенты:
- Скумбрия 2 шт
Для маринада:
- Соевый соус 2 ст.л.
- Масло 1 ст.л.
- Чеснок 2-3 зубчика
- Лимонный сок
- Соль
- Паприка копченая 1 ч.л.
Для начала скумбрию нужно разрезать на куски и очистить. Далее каждый кусок необходимо закрутить и закрепить на шпажке.
Следующим шагом надо приготовить маринад. Для этого смешиваем копченую паприку, чеснок, сок одного лимона, соевый соус, масло и соль (по желанию). Готовый маринад выливаем в глубокую форму и выкладываем туда же рыбу так, чтобы она пропиталась жидкостью. Мариновать скумбрию нужно в течение 20 минут.
Последним этапом нужно поместить в разогретую до 180 градусов духовку рыбу на 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусную скумбрию:
@anna_.cooks Скумбрия (шашлычки) в таком виде еще вкуснее ☺️ ✅скумбрия-2 шт. Для маринада: ✅соевый соус-2 ст.л. ✅масло-1 ст.л. ✅чеснок-2-3 зуб. лимонный сок-1/2 шт ✅соль по желанию ✅паприка копченая-1 ч.л. Маринуем 20 минут. Запекать при t=180,20-25 мин. Для подачи-поливаем бальзамическим соусом густым. #скумбрия#рыба#ужин#вкусно#готовлю#идея♬ YABADABADU - TikTok Version - Артем Пивоваров & The Усы & Ирина Билык
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О персоне: anna_.cooks
anna_.cooks - украинский блогер, которая делится в соцсетях интересными и простыми рецептами. На нее в TikTok подписаны 150 тысяч пользователей, а в Instagram - 28 тысяч пользователей.
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