Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

Многие хозяйки на застолье часто готовят однообразные закуски, которые ничем не выделяются. Если же хочется приготовить что-то более оригинальное и при этом не потратить много времени, то пригодится рецепт вкусной закуски из баклажанов.
Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего 15 минут. Рецептом закуски в TikTok поделилась украинский блогер Анна.
Закуска из баклажанов - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт
- Крем-сыр 50 г
- Твердый сыр 80 г
- Чеснок 3 зубика
- Орехи
- Соль
- Перец
Для начала нужно помыть и нарезать кружочками баклажан. Его солим, выкладываем на сковородку с каплей масла и жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
Пока баклажаны жарятся можно приготовить начинку. К натертому твердому сыру надо добавить крем-сыр, перец, чеснок и соль. Все ингредиенты перемешиваем.
На поджаренные кружочки баклажана выкладываем начинку и сплющиваем их, после чего на краешек добавляем измельченные орехи.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить закуску из баклажанов:
@gotuyemo_v_kayf Вкусная закуска из баклажанов ? Сохраняй, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Баклажан - 1 шт Крем-сыр - 50 г Твердый сыр - 80 г Чеснок - 3 зубчика Орехи, соль,перец по вкусу. ▫️Баклажан помыть, нарезать на кусочки толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. ▫️До натертого сыра добавить крем - сыр и чеснок, посолить и поперчить перемешать. ▫️На кружочки баклажанов выложить начинку и украсить орешками. Приятного ❤️ #закуска#баклажаны#закусказбаклажанів#рецепт#рецепты#готуємовкайф♬ original sound - 80s throwback hits
