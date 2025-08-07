Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

Очень простой рецепт нежной закуски.

https://glavred.info/recipes/shikarnaya-zakuska-kotoraya-stanet-zvezdoy-stola-bystryy-recept-vkusnyh-baklazhanov-10687895.html Ссылка скопирована

Закуска из баклажанов пальчики оближешь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие хозяйки на застолье часто готовят однообразные закуски, которые ничем не выделяются. Если же хочется приготовить что-то более оригинальное и при этом не потратить много времени, то пригодится рецепт вкусной закуски из баклажанов.

Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего 15 минут. Рецептом закуски в TikTok поделилась украинский блогер Анна.

Закуска из баклажанов - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Баклажан 1 шт

Крем-сыр 50 г

Твердый сыр 80 г

Чеснок 3 зубика

Орехи

Соль

Перец

Для начала нужно помыть и нарезать кружочками баклажан. Его солим, выкладываем на сковородку с каплей масла и жарим до золотистого цвета с обеих сторон.

Пока баклажаны жарятся можно приготовить начинку. К натертому твердому сыру надо добавить крем-сыр, перец, чеснок и соль. Все ингредиенты перемешиваем.

На поджаренные кружочки баклажана выкладываем начинку и сплющиваем их, после чего на краешек добавляем измельченные орехи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску из баклажанов:

@gotuyemo_v_kayf Вкусная закуска из баклажанов ? Сохраняй, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Баклажан - 1 шт Крем-сыр - 50 г Твердый сыр - 80 г Чеснок - 3 зубчика Орехи, соль,перец по вкусу. ▫️Баклажан помыть, нарезать на кусочки толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. ▫️До натертого сыра добавить крем - сыр и чеснок, посолить и поперчить перемешать. ▫️На кружочки баклажанов выложить начинку и украсить орешками. Приятного ❤️ #закуска#баклажаны#закусказбаклажанів#рецепт#рецепты#готуємовкайф ♬ original sound - 80s throwback hits

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред