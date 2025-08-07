Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

Анна Косик
7 августа 2025, 14:55
49
Очень простой рецепт нежной закуски.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
закуска из баклажанов
Закуска из баклажанов пальчики оближешь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие хозяйки на застолье часто готовят однообразные закуски, которые ничем не выделяются. Если же хочется приготовить что-то более оригинальное и при этом не потратить много времени, то пригодится рецепт вкусной закуски из баклажанов.

Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего 15 минут. Рецептом закуски в TikTok поделилась украинский блогер Анна.

Закуска из баклажанов - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Баклажан 1 шт
  • Крем-сыр 50 г
  • Твердый сыр 80 г
  • Чеснок 3 зубика
  • Орехи
  • Соль
  • Перец

Для начала нужно помыть и нарезать кружочками баклажан. Его солим, выкладываем на сковородку с каплей масла и жарим до золотистого цвета с обеих сторон.

Пока баклажаны жарятся можно приготовить начинку. К натертому твердому сыру надо добавить крем-сыр, перец, чеснок и соль. Все ингредиенты перемешиваем.

На поджаренные кружочки баклажана выкладываем начинку и сплющиваем их, после чего на краешек добавляем измельченные орехи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску из баклажанов:

@gotuyemo_v_kayf Вкусная закуска из баклажанов ? Сохраняй, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Баклажан - 1 шт Крем-сыр - 50 г Твердый сыр - 80 г Чеснок - 3 зубчика Орехи, соль,перец по вкусу. ▫️Баклажан помыть, нарезать на кусочки толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. ▫️До натертого сыра добавить крем - сыр и чеснок, посолить и поперчить перемешать. ▫️На кружочки баклажанов выложить начинку и украсить орешками. Приятного ❤️ #закуска#баклажаны#закусказбаклажанів#рецепт#рецепты#готуємовкайф♬ original sound - 80s throwback hits

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

закуски баклажаны рецепт баклажан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:28Мир
Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

15:00Интервью
Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Последние новости

16:02

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

15:48

Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:17

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

15:09

Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:05

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

Реклама
15:00

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

14:58

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58

Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

14:55

Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

14:31

Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

14:26

Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

14:21

Военные упрекнули Порошенко и его депутатов, массово выехавших на отдых за границу

14:00

"Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

13:58

Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

13:55

"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

Реклама
13:35

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:24

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Реклама
10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять