Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

Какая самая быстрая закуска к шашлыку - рецепт, который удивит всех. Попробуйте помидоры 5-минутка.

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Закуска к шашлыку рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скрин с видео

Шикарная закуска за 5 минут. Изумительный рецепт помидоров, от которых слюнки потекут.

Такой рецепт закуски из помидор подойдет для шашлыков. Удивите гостей вкусным рецептом.

Закуска Помидоры 5-минутка - рецепт

Вам понадобится:

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Помидоры - 3 шт больших

Лук - 1 шт

Укроп

Оливковое масло

Горчица в зернах

Чеснок

Помидоры хорошо помыть и порезать слайсами.

Лук чистим и нарезаем небольшими колечками.

Укроп помыть, мелко порезать.

В глубокую миску или тарелку выложить часть помидоров, далее добавить кольца лука, укроп.

Следующий слой помидоры, лук, укроп.

Каждый слой помидор следует посолить.

Смешать оливковое масло 70 мл, 2 чайных ложки горчицы в зернах и зубчик чеснока выдавить через пресс.

Смешать заправку и вылить в тарелку с помидорами.

Накрыть крышкой помидоры и встряхните закуску из помидор, чтобы заправка равномерно распределилась.

Подавать помидоры сразу к столу.

Смотрите видео, рецепт закуски из помидор к шашлыку:

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