Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

Шикарная закуска за 5 минут. Изумительный рецепт помидоров, от которых слюнки потекут.
Такой рецепт закуски из помидор подойдет для шашлыков. Удивите гостей вкусным рецептом.
Закуска Помидоры 5-минутка - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 3 шт больших
- Лук - 1 шт
- Укроп
- Оливковое масло
- Горчица в зернах
- Чеснок
Помидоры хорошо помыть и порезать слайсами.
Лук чистим и нарезаем небольшими колечками.
Укроп помыть, мелко порезать.
В глубокую миску или тарелку выложить часть помидоров, далее добавить кольца лука, укроп.
Следующий слой помидоры, лук, укроп.
Каждый слой помидор следует посолить.
Смешать оливковое масло 70 мл, 2 чайных ложки горчицы в зернах и зубчик чеснока выдавить через пресс.
Смешать заправку и вылить в тарелку с помидорами.
Накрыть крышкой помидоры и встряхните закуску из помидор, чтобы заправка равномерно распределилась.
Подавать помидоры сразу к столу.
Смотрите видео, рецепт закуски из помидор к шашлыку:
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