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Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

Мария Тупик
22 июня 2025, 18:02
89
Какая самая быстрая закуска к шашлыку - рецепт, который удивит всех. Попробуйте помидоры 5-минутка.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8-10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска к шашлыку рецепт
Закуска к шашлыку рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скрин с видео

Шикарная закуска за 5 минут. Изумительный рецепт помидоров, от которых слюнки потекут.

Такой рецепт закуски из помидор подойдет для шашлыков. Удивите гостей вкусным рецептом.

Закуска Помидоры 5-минутка - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Помидоры - 3 шт больших
  • Лук - 1 шт
  • Укроп
  • Оливковое масло
  • Горчица в зернах
  • Чеснок

Помидоры хорошо помыть и порезать слайсами.

Лук чистим и нарезаем небольшими колечками.

Укроп помыть, мелко порезать.

В глубокую миску или тарелку выложить часть помидоров, далее добавить кольца лука, укроп.

Следующий слой помидоры, лук, укроп.

Каждый слой помидор следует посолить.

Смешать оливковое масло 70 мл, 2 чайных ложки горчицы в зернах и зубчик чеснока выдавить через пресс.

Смешать заправку и вылить в тарелку с помидорами.

Накрыть крышкой помидоры и встряхните закуску из помидор, чтобы заправка равномерно распределилась.

Подавать помидоры сразу к столу.

Смотрите видео, рецепт закуски из помидор к шашлыку:

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рецепт Шашлык закуски
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